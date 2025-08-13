フィンランドのモダンデザイン界で圧倒的な存在感を放ち、日本にもファンが多いデザイナー・タピオ・ヴィルカラの、生誕110年と没後40年を記念した日本初の回顧展が、市立伊丹ミュージアムで開催されている。2025年10月13日（月・祝）まで。

タピオ・ヴィルカラ（1915-1985）は、1946年にガラス製造会社イッタラのデザイナーに起用されて以来、約40年に渡り第一線で活躍した。ガラス、磁器、銀食器、照明、家具、紙幣など多岐にわたるデザインを手がけ、あらゆる素材に向き合った。その根底にはフィンランドの自然が宿っている。

展示風景より：『ボッレ』1966年 ガラス 個人蔵

展示風景より：『コテイロ / 巻貝』 1956年 合板 TWRB財団/EMMA蔵

別荘を構えたフィンランド最北地・ラップランドは、心臓の鼓動が聞こえるほどの静寂と手つかずの原野、氷と雪に覆われた地だったが、ここでの生活でタピオは疲れを癒し、制作へのインスピレーション・エネルギーを得た。『ウルティマ・ツーレ』（ラテン語で「世界の最北」を表す言葉）をはじめとする名作の数々がここで生まれた。

涼しい見た目が特徴のグラスのシリーズ『ウルティマ・ツーレ』。当時の技術ではプレスしたときに凹凸が残ってしまうこともあったが、「氷が解けているような感じやつららのような表現を表面に施したことで、その凹凸をわからなくする効果もあったようです。製造技術と工程を熟知していたタピオならではのアイデアであり、どこから見ても美しい。名品です」と同ミュージアムの岡本梓学芸員は解説する。

展示風景より：『ウルティマ・ツーレ(インスタレーション）』(一部） 1968/2025年 フィスカース蔵

葉やキノコ、鳥などの自然をモチーフにした作品も多い。「アンズタケをモチーフにした『カンタレッリ』も名品です」(岡本学芸員)。柄（え）から笠（かさ）に向かっての広がりを吹きガラスで表現している。「当初は柄の部分が細く、縁ももっと広がりのあるデザインだったが、高度な技術が必要なため生産に適した安定感のある形に変わっていった。展示されているのは最初期に製造された貴重なものです」。

展示風景より：『カンタレッリ / アンズタケ』1946年 クリスタル コレクション・カッコネン/ EMMA蔵

タピオのデザイン画と共に、完成に至るまでにつくられた試作品を併せて展示されているものもある。タピオは試作品を自分でつくったという。「製造技術や工程を理解した上で、何枚もスケッチやデザイン画を描き、試作品でさらに完成度を高めてから職人たちに伝えた。その姿勢にはデザイナーとしての責任感が表れている」と、岡本学芸員は話す。

展示風景より： タピオが描いたデザイン画（複写）

展示風景より：『カルティオヤルカ / 円錐の脚』1956年 ガラス TWRB財団/EMMA蔵

この他、ミラノ・トリエンナーレでグランプリを獲得した『リーフ・ディッシュ』や、ヴェネチアで学んだ伝統技法を積極的に取り入れ、北欧のデザインと組み合わせた色鮮やかな作品も展示される。

展示風景より：『レヒテイヴァティ / リーフ・ディッシュ』1950年代 合板 TWRB財団/EMMA蔵

展示風景より：『ピアット・ディ・タピオ』1970年 ガラス TWRB財団/EMMA蔵

そして、セラミック・アーティストの妻ルート・ブリュックが、夫タピオ・ヴィルカラを表したとされるユーモラスであたたかい造形作品『ライオンに化けたロバ』も。

展示風景より：ルート・ブリュック『ライオンに化けたロバ』1957年 陶 個人蔵

タピオ・ヴィルカラ（右）とルート・ブリュック(c) Maaria Wirkkala. Tapio Wirkkala Rut Bryk Foundation Collection / EMMA - Espoo Museum of Modern Art (c) KUVASTO, Helsinki & JASPAR, Tokyo, 2024 C4780

岡本学芸員は「タピオは見た目とは違い、非常に繊細な人だった。だからこそタピオにはラップランドでの静かな時間が大切だったのではないか」と分析し、「今展では1つの製品がどのようにしてできたのか、その過程を見ることができる。タピオはフィンランドの自然をモチーフに取り入れながら、シンプルだけど心に響く美しいデザインを生み出してきた。そこは日本人にも通じるところがあるのではないか。作品だけでなく、タピオの人間としての魅力や生き方を感じてもらえたら」と締めくくった。