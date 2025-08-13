巨人５―０中日（セ・リーグ＝１２日）――巨人が零封勝ち。

三回に敵失や岸田の２ランなどで４点を先行。森田が７回無失点で初先発から２連勝とした。中日は、一回の満塁機を逃し、３安打と沈黙した。

７回無失点、初先発から２連勝

中５日でプロ２度目の先発マウンドに上がった巨人の森田。最大のピンチは、いきなりやってきた。それでも、マウンド上で表情ひとつ変えず、淡々と腕を振った。

初回、先頭のブライトに外角低めへの速球を右前へ運ばれる二塁打。送りバントで三塁に進められ、死球と四球で一死満塁。しかし、動じた様子は見せない。チェイビスは、外角へのチェンジアップで遊ゴロ併殺に打ち取り、無失点で切り抜けると、波に乗った。

ツーシームやフォークボールといった得意の変化球を生かすため、ファームでは直球の威力や精度に磨きをかけた。四回は相手の中軸を低めに集めた球で追い込むと、勝負球はいずれも直球を選んで仕留めた。「直球で右打者の内角を突けていたし、後半から『落ち球』が有効に使えた」。七回一死一、二塁では一転、変化球を多投して立て続けに三振を奪い、危機を脱した。

今春のオープン戦では、３登板で３回３失点。変化球への手応えは感じたものの、直球の失投を打ち込まれた。「直球がよくないと、変化球もよくない。いかに強く低く投げられるか」。桑田二軍監督の教えを胸に取り組んできたことが、一軍の舞台で成果となって表れた。「やっぱり（低めの直球は）原点。そこは変えずにやっていきたい」とうなずいた。

社会人時代、テレビ中継の中日戦で目にしていた大野は、同じ左腕としてお手本にしてきた存在だ。そんなベテランとの投げ合いを制し、７回無失点で初先発から２連勝。「一軍の舞台でしっかりと結果を出していけたらいい」。好投を重ね、自信を深めている。（浜口真実）