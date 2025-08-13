日経225先物：13日夜間取引終値＝640円高、4万3280円
13日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比640円高の4万3280円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2718.17円に対しては561.83円高。出来高は1万3173枚だった。
TOPIX先物期近は3093.5ポイントと前日比30ポイント高、TOPIX現物終値比27.13ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43280 +640 13173
日経225mini 43295 +655 205417
TOPIX先物 3093.5 +30 18061
JPX日経400先物 27860 +265 1238
グロース指数先物 782 +7 497
東証REIT指数先物 1933.5 +37.5 1
株探ニュース
株探ニュース