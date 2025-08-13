　13日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比640円高の4万3280円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2718.17円に対しては561.83円高。出来高は1万3173枚だった。

　TOPIX先物期近は3093.5ポイントと前日比30ポイント高、TOPIX現物終値比27.13ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43280　　　　　+640　　　 13173
日経225mini 　　　　　　 43295　　　　　+655　　　205417
TOPIX先物 　　　　　　　3093.5　　　　　 +30　　　 18061
JPX日経400先物　　　　　 27860　　　　　+265　　　　1238
グロース指数先物　　　　　 782　　　　　　+7　　　　 497
東証REIT指数先物　　　　1933.5　　　　 +37.5　　　　　 1

