タレント柳原可奈子（39）が12日にインスタグラムを更新。脳性まひを公表している長女（5）を連れ、家族旅行をしたことを報告した。

「沖縄旅行に行ってきたよ」とし「当日の流れ 少し早めに空港へ到着し、スペシャルアシスタンスカウンターでチェックイン（このときバギーの重さを聞かれ、慌てて調べたので、今後は覚えておこうと思います） 事前改札で搭乗し、座席でCAさんと相談したところ、長女の体のサイズでは上体固定ベルトが少し大きめだったため、クッションで間を埋める方法に変更」と説明した。

さらに「快適な空の旅…のはずが、少し嬉しい!?誤算が 3歳で飛行機デビューしたときよりも『触りたい』『動きたい』気持ちがパワーアップ!テレビやテーブル、クッションを次々と触る触る!!あぐらでバランスをとりながら動くので、私が手で支えている時間もかなり長かったです」と長女の様子をつづった。

「CAさんをはじめ、多くの方のあたたかい見守りのおかげで、無事に飛行機でお出かけできたことは、我が家にとってまた一つ大きな自信になりました 本当にありがとうございました!!」と感謝を伝えた。