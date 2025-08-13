元NMB48でモデルの上西怜（24）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。雑誌で着用した衣装を動画で投稿した。

ベージュでノースリーブのニットミニワンピースに、生脚も披露した白のサンダル姿。「似合うかな？？」と問いかけポーズをとった胸の谷間部分が大きく開いて強調されたデザインだ。

ファンやフォロワーからも「全身美人さん」「大人セクシー」「セクシー過ぎてたまらない」「悩殺ボディ」「スタイル抜群」「色気やばい」「超絶かわい〜だ」「メロメロです」「ドキドキが止まらない」「究極の美しさ」「最後のキメ顔よき」などのコメントが寄せられた。

また、ストーリーズでは、姉で女優の上西恵（30）と一緒にメガネ姿でスープカレーを楽しむショットをアップ。「私がいつもうるさく言うからお姉ちゃんの写真技術が上がってた」と感謝の気持ちも添えた。

上西は16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。今年4月の卒業後も、通販サイトDRW（ドロー）のランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。