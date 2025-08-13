結婚式の2日前にドタキャン！「二次会からでいい？」と連絡してきた友人にブチギレ、絶縁した女性

結婚式は数ヶ月前に招待されるため、よほどの事が無い限りドタキャンはあり得ない。しかし投稿を寄せた40代女性は、自身の結婚式の「2日くらい前」に、招待していた友人からこんなメールを受け取った。

「『結婚式はキャンセルして2次会から参加でも良い？』と聞かれました」

その理由は、女性にとって到底受け入れられるものではなかった。（文：西荻西子）

「もう付き合っていくのはムリ」最後の電話で想いをぶつけ絶縁

「自分が学んでいるセミナー？か何かが午前中にあってそのセミナーに参加したいから結婚式は不参加で、2次会から参加したいとのこと…」

結婚式という人生の門出を祝うより、自身の学びや都合を優先された形だ。キャンセルするにしても食事や席の手配はすべて整っているタイミングで、式場によっては席のキャンセル料が発生する事もある。2日前のキャンセルは身勝手と感じてもおかしくない。

招待客のために食事や座席など全てを準備してきた女性は、「こんな非常識な人とはもう今後付き合って行くのはムリ」と怒りが頂点に達した。「元々どこか非常識な部分は昔からありました」とも書いており、これまでも不満がありつつ関係を維持しようとしてきたことがうかがえる。しかし、

「自分の言いたいことを最後に電話でぶちまけてそこから音信不通となりました」

長年の積もり積もった不満が、この一件で爆発したようだ。

キャリコネニュースでは「友人と絶縁した話」をテーマにアンケートを行っています。回答はこちらから。https://questant.jp/q/ZD072W7Z