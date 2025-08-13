インスタグラムで報告

米大リーグ・ドジャース本拠地での野球観戦を、日本の大物芸人がインスタグラムで報告。「弾丸で行ってきましたが、充実した日々でした」と、家族でのLA旅行を伝えた投稿にファンから熱視線が注がれている。

ドジャースのユニホームを着用し、カメラにピースサインを向けたのはお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤。インスタグラムで「念願の大谷翔平選手の試合を観てきました!!」と報告し、公開された写真には妻でタレントの渡辺満里奈と息子の姿もあった。

家族3人が観戦したのは、9日（日本時間10日）の本拠地ブルージェイズ戦。大谷の特大40号アーチを現地で目撃し「大谷翔平選手の40号ホームランも観られて最高でした」と、興奮気味につづっている。

投稿にはベンチにいた大谷の背後を捉えた1枚が添えられた他、山本がカメラに向かって笑顔を見せた1枚も。「山本由伸選手も振り向いて写真撮らせていただきありがとうございました」と、貴重ショットに感謝の言葉も記されていた。

旅行中の夫婦2ショットも公開された投稿に、コメント欄には「憧れの夫婦です」「すごーい」「羨ましい」と羨望の眼差しが向けられたほか、カメラ目線の山本の1枚に「よちのぶが気づいてる笑」との指摘が上がるなど、反響が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）