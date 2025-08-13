再生回数64万回を超えて注目を集めているのは、Instagramアカウント『ギズモと琥珀』に投稿された、猫ちゃんの"儀式"の光景。米不足解消を祈る『お米の儀式』の光景には、「いいもの見せて頂きました」「匠の成せる技（笑）」と、たくさんの笑顔が寄せられることに。その可愛い儀式の様子に癒やされる人が続出しています。

【動画：米不足解消のために？……お米の袋を前に猫が見せた『可愛すぎる行動』】

この日、マンチカンの琥珀ちゃんは、部屋の隅に置かれていた米袋の前に静かに座っていたそう。いったい何をしているのかと覗いてみると…なんと、琥珀ちゃんは米不足解消の祈りを捧げる儀式を執り行おうとしていたのだとか。

儀式が始まると、米袋に前足を伸ばし始めた琥珀ちゃん。琥珀ちゃんは袋に書かれたお米の名前にそっと前足を触れると、文字をなぞるように、ゆっくりと前足を降ろしていきます。その神聖で厳かな光景に、思わず息を呑んでしまいます。

琥珀ちゃんに念を込めてもらう米袋

粛々と儀式を進める琥珀ちゃんは、文字をなぞり終えると再び米袋を見つめ始めたそう。そして、次の瞬間…なんと琥珀ちゃんは、米袋の上に全体重をかけて米袋を踏んづけたのだとか！米袋に念を送っているのでしょうか？

その後も、琥珀ちゃんは米袋を引っ掻いたり、何度も踏んづけたりと、米袋に圧をかけていたそう。

最後は米袋の前でお腹を出して寝転がり、米不足解消の祈りを捧げていたといいます。

そんな琥珀ちゃんの魂を込めた祈りの儀式によって、きっと少しずつ米不足も解消されていくことでしょう。

備蓄米にも祈りを込めます

そんな琥珀ちゃんの儀式は、備蓄米にも行います。別の日には、備蓄米の米袋の前に座って儀式を始めた琥珀ちゃん。

先日と同じように、備蓄米の文字に前足を添えて真剣そうに米袋と見つめ合うと、米袋の上から体重をかけて気合いを入魂！その可愛らしい儀式の様子に、思わず笑みがこぼれてしまいます。

そして仕上げは、やはり米袋の前でのヘソ天。そんな一生懸命に祈りを捧げる琥珀ちゃんの様子を見ながら、飼い主さんは「早く新米が食べたい」と、米不足解消への期待に胸を膨らませるのでした。

琥珀ちゃんの『お米の儀式』の光景には、「『こ、し、ひ、か、り』って、肉球でなぞるシーンが可愛くて笑っちゃいましたw」「初めて見た時より、儀式の完成度が上がってる気がしましたｗ」「茶碗を持って、頭を垂れましょう（笑）」と、温かなコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『ギズモと琥珀』では、そんな琥珀ちゃんの日々の様子が綴られていますよ。

琥珀ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

