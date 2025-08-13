【3COINSのジェルネイルシール】がさすがーッ！！ 550円で手足、即夏映え♡

指先までおしゃれの手を抜きたくない……！ そんな人にぴったりなのは、手軽に夏映えを狙える【3COINS（スリーコインズ）】の「ジェルネイルシール」。貼るだけでジェルネイルが完成。大人可愛いピンクフットネイルや、浴衣との相性も良さそうな淡色ハンドネイルなど、不器用さんもトライしやすいのでぜひチェックしてみて。

貼るだけでOK！ 大人可愛く映えるピンクネイル

【3COINS】「セミハードジェルネイルシールフット / and us」\550（税込）

サンダルコーデを楽しみたい夏。足元も抜かりなくおしゃれ見えを狙いたいなら、ジェルネイルフットシールを使ってみて。シールを爪に貼るだけで、ジェルネイルが簡単に完成。淡いピンクベースにオーロラカラーのフレークをちりばめたジェルネイルシールは、大人可愛い足元を演出したい人にぴったりです。

時短で完成！ クールに映えるモノトーンカラー

シックなモノトーン配色で、大人っぽくクールな足元を演出。ゼブラ柄のようなデザインがエッジを与え、足先映えを狙えそう。公式オンラインストアによると「UV & LEDライトを当てるとより早く硬化できます」とのこと。時短でネイルアートを楽しめるのも嬉しいポイントです。

品の良さ漂う繊細なネイルアートに惚れる

【3COINS】「セミハードジェルネイルシールハンド / and us」\550（税込）

手元が寂しく感じる夏。指先までおしゃれ見えを狙いたいなら、こちらのジェルネイルシールがおすすめです。手の込んだデザインで、550円で仕上げたとは思えないネイルアートが完成。落ち着いたトーンのライトブルーカラーが、品の良さ漂う手元を演出します。

儚くて幻想的！ 浴衣やオフィスコーデとの相性も◎

幻想的なネイルアートに、手元を見るたびにうっとりしてしまうジェルネイルシール。淡いトーンが儚げで、浴衣との相性も良さそう。ゴールドカラーのポイント使いがリュクスなムードも演出。派手になりすぎないので、オフィスシーンでも浮かないネイルアートをしたい人にもおすすめです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i