Instagramに投稿されたのは、2匹の子猫が抱き合って眠っている姿。息子さんに布団をかけてもらって、仲良く眠る姿が可愛らしいと、投稿は7.9万回以上も再生され「ねこさんと息子さんもなんと可愛い」「見てるだけで癒されます」とのコメントが集まっています。

仲良く眠る2匹の子猫

Instagramアカウント「ねぎごま」さまに登場したのは、保護された子猫のねぎちゃんとごまちゃん。ある日、飼い主さんは息子さんに呼ばれて、子猫の様子を見てみてと言われたのだそう。

呼ばれていった先には、仲良く抱き合って眠る子猫の姿が。2匹の子猫は、飼い主さんが保護してお家に迎え入れた子たちなのだとか。元々4匹保護したうち、2匹を飼い主さん宅で引き取ることにしたのだそう。

布団をかけてもらって熟睡

クッションの上でぐっすりと眠る子猫たちの上には、ブランケットがかけてあったといいます。どうやら息子さんがブランケットをかけてあげ、よく眠っている子猫の様子を飼い主さんに見せてあげたかったようです。

2匹の子猫は、お家が安心できる安全な場所だとしっかりとわかっているようで、とても幸せそうに眠っていたのだとか。これからも2匹仲良く元気に成長していってくださいね！

子猫たちが家族になるまで

子猫たちは保護されてすぐの頃は怖かったのか、みんなで固まっていることが多かったものの、徐々に家に慣れてくると元気いっぱいに遊ぶようになったといいます。

飼い主さんの家族になったねぎちゃんとごまちゃんは、よく2匹でくっついて寝ているのだとか。

仲良く眠るねぎちゃんとごまちゃんの姿は、Instagramで7.9万回以上も再生され「優しい息子様ですね」「ねこさんと息子さんもなんと可愛い」「見守りたい」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「ねぎごま」さまには、子猫たちが家族になるまでの過程や成長の様子がたくさん投稿されています。

