韓国の21歳女子ゴルファーが「故郷」で快挙！KLPGAツアーで史上初の同一シーズン“姉妹優勝”

韓国女子プロゴルフ（KLPGA）ツアーで、史上初めて姉妹選手が同じシーズンに優勝するという快挙が生まれた。

8月7日から10日にかけて、済州島（チェジュド）のサイプレスCCで行われた韓国女子ツアーの「第12回済州三多水（サムダス）マスターズ」では、コ・ジウォン（21）が通算21アンダーの「267」で優勝を果たした。

2位のノ・スンヒ（24）とは2打差、3位のユン・イナ（22）とは4打差での単独優勝。正規ツアー（1部）では出場61大会目にして初めての優勝で、プロ全体では2022年4月のジャンプツアー（3部）以来、約3年4カ月ぶりの戴冠となった。

（写真提供＝KLPGA）コ・ジウォン

「韓国のハワイ」とも呼ばれる済州島はコ・ジウォンの生まれ故郷。2014年の初開催から毎年済州島で行われている「済州三多水マスターズ」において、地元出身選手の優勝は2023年大会のイム・ジンヒ（27）以来2人目だ。

また、姉のコ・ジウ（22）が6月27〜29日の「メッコール・モナ龍平オープンwith SBS Golf」で優勝していたことから、韓国女子ツアー史上初の同一シーズンにおける“姉妹優勝”という新記録も誕生した。

（写真提供＝KLPGA）コ・ジウ（左）、コ・ジウォン

2023年に本格的な正規ツアー・デビューを果たしたコ・ジウォンだが、昨季を賞金ランキング89位で終えたことからシード権を喪失。今季は条件付きシードで開幕を迎え、正規ツアーでは前半戦17大会中9大会のみの出場にとどまっていた。

その間はドリームツアー（2部）にも出場していたなか、今回の「済州三多水マスターズ」は自身の正規ツアー後半戦初戦かつ今季10試合目の出場にして優勝。数少ないチャンスを逃さず、トロフィーとともに2027年までの正規ツアーシードを確保した。

（写真提供＝KLPGA）コ・ジウォン

（写真提供＝KLPGA）コ・ジウォン

韓国女子ツアーは次戦、来る8月14日から17日にかけて京畿道抱川市（キョンギド・ポチョンシ）のモンベルCCで「メディヒール・韓国日報チャンピオンシップ」が行われる。