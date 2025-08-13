日本テレビで元祖アイドル・アナウンサーとして活躍したフリーの永井美奈子アナが豪華な還暦を祝う会の様子を公開した。

永井アナは１３日までに自身のインスタグラムを更新。「誕生日を口実にただ飲む会 なんと１６年間も続いている息子の幼稚園のママ友会です とっくに子供を超えたお付き合いで誰かの誕生日を口実に集まり楽しい時を過ごして来ました。そんなママ友も順番に節目の歳になり この度私の還暦をお祝いして下さいました」と記し、ホテルの部屋で、赤いドレスを着て、赤いリボンを付けたママ友に囲まれた写真などを投稿。

「パジャマパーティーよ！ と連れられたのがコーナースイート コンサートのバズーカ？と言うくらい大きなクラッカーで迎えてくれて おまけに娘まで待ち構えていて」「こんなに還暦グッズってあるのね！ ちゃんちゃんこにトイレットペーパーまで！」とパジャマ姿の写真もアップ。

「そしてお決まりの仮装」「私は赤いガウンと昭和香るエアロビウェアでした これを用意する為に、みんな昼間から集まって準備してくれたのでした」「こんなにして頂いて私は幸せ者です こんな素敵な友達がいてくれる事が私の６０年の人生の中で一番誇らしいです ありがとう これからも宜しくね」とつづった。

永井アナは１９８８年に日本テレビに入社。「マジカル頭脳パワー」や「２４時間テレビ」などの人気番組を担当し、元祖アイドルアナとして活躍した。９６年に退社しフリーとなり、日テレ学院講師や成城大学非常勤講師を務めた。