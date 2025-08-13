¹Åç¡¦¾²ÅÄ´²¼ù¡¡¡È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¡ÉÅêµå¤Ç8¾¡ÌÜ¡¡3²ó¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ê¡¼Ä¾·â¤â¡ÖÂç¾æÉ×¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç9¡½2ºå¿À¡Ê2025Ç¯8·î12Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡¹Åç¡¦¾²ÅÄ¤¬´ñ²Ò¤ò¶¤Ë¡È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¡ÉÅêµå¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢6·î21Æü¤Î³ÚÅ·Àï°ÊÍè52Æü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤È¤Ê¤ë8¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£7²ó¤ò5°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¡£¡ÖËÍ¤¬Æ§¤óÄ¥¤êÀÚ¤ì¤º¡Ê¾¡Íø¤Î¡Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈµÕÅ¾¤·¤¿¹¶·â¿Ø¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¬´ôÅÀ¤Ï3²ó¤À¡£2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÇÁ°Àî¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬º¸ÂÀÂÜ¤òÄ¾·â¤·¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡ÊµÏ¿¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¡Ë¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Î¤ÇÂå¤ï¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¹üÀÞ¤¸¤ã¤Ê¤¤¸Â¤êÂç¾æÉ×¡×¡£¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ÆÂ³Åê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¡¤·½Ð¤·¤ò´Þ¤àÏ¢Â³»Íµå¤Ç2ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¡ÊÅêµå¤ò¡ËÀ©¸æ¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¡×¤È4²ó¤«¤é¤Î4¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï1°ÂÂÇÎíÉõ¡£ÂÇµåÄ¾·â¤Î±Æ¶Á¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤Ë»Íµå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤À¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¡£Ç´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈºÇ·ÉÎé¤À¤Ã¤¿¡£