【MLB】ドジャース4−7ブルージェイズ（8月11日・日本時間8月12日）

【映像】大谷、ホームラン直後に見せた“気になる仕草”

8月11日（日本時間8月12日）に行われロサンゼルス・エンゼルス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った今季42号と、その際に見せた“気になる仕草”が話題となっている。

8回表、ドジャースの攻撃・1死走者なしの場面で打席に立った1番・大谷は、3番手ショーン・アンダーソンに対し、狙い球を絞ってじっくりと見極めつつ、誘い球に乗らずにフルカウントとすると勝負の6球目、内角いっぱいやや低め、膝元を突く形で投じられた144km/hのカットボールを、待ってましたとばかりにフルスイング。

低めのボールとあって、すくい上げるように振り抜いたその打球は、快音を響かせながら高速でライト方向へと舞い上がり、“秒で確信”の飛球に。そのまま打球は伸び続け、右中間スタンドへと着弾。するとその際、捉えた場所がややズレて痺れたのか、大谷は左手を振る仕草を見せた後で、ダイヤモンド一周をスタートさせることとなった。慣れ親しんだ古巣本拠地で放ったこうした大谷の特大弾と、その際に見せた大谷の仕草にファンからは「どうした」「手ぶらぶらしてる」「痺れてる？」「珍しいな」「痺れててあそこまで飛ばすw」といった様々な反響が巻き起こることに。

なお、この一打は33度という高い角度で打ち出されたとあって、打球速度160.9km/h、推定飛距離118.6mと、インパクトのあるその見た目とは裏腹に、大谷のアーチとしては数字的に“やや控えめ”であるものの、仮に手の痺れを感じるような打撃で放ったのだとすれば驚かされるところ。ある意味、高いレベルで技術とパワーが保たれている大谷ならではの、稀有な一発であったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）