【ズートピア新作】遊び心がたっぷり♡注目のコレクションが登場！
大人も子どもも魅了するディズニー映画『ズートピア』から、新たなコレクションが登場します♡2025年8月8日（金）よりディズニーストアで、8月5日（火）からは一部店舗と公式オンラインで先行販売をスタート。今回はズートピアの世界観をポップなコミックスタイルで表現し、日常に取り入れたくなるユニークなアイテムが勢ぞろい！キャラたちの魅力あふれる表情や、クスッと笑えるデザインに、手が伸びてしまうかも♪
POPでユニーク♡コミック風アート
© Disney
今回のコレクションでは、『ズートピア』の世界を大胆なコミックアートに落とし込み、日常のワンシーンを遊び心たっぷりに再現。
特に注目なのは、レミングのビジネスマンたちが行列を作ってアイスキャンディーを買う、あの名シーン！
コミカルでありながら洗練されたデザインで、持っているだけで気分が上がるアイテムがそろっています。
注目のキャラが勢ぞろい
© Disney
ぬいぐるみキーチェーンには、ジュディ・ホップスやニック・ワイルドをはじめ、ゾウフィニックやレミングのビジネスマンなど多彩なキャラがラインナップ。
アイスキャンディーモチーフのチャーム付きで、ズートピアファンにはたまらない仕上がりです。
バッグやTシャツ、キャップなどにもキャラの存在感がしっかり映えるデザインが施され、ファッションのワンポイントに◎
実用性も◎な雑貨アイテムも充実
ナップサック
© Disney
価格：3,300円(税込)
ミニうちわ
© Disney
価格：1,400円(税込)
バックパック
© Disney
価格：8,200円(税込)
ぬいぐるみキーチェーン
© Disney
価格：3,000円(税込)
今回のコレクションは、ファッションだけでなく雑貨類も充実。持ち運びに便利なポーチや、日常で使えるパスケースやミラー、そしてカラフルなシークレットキーチェーンまで勢ぞろい。
見た目の可愛さだけでなく、日々の生活に彩りと実用性を添えてくれるアイテムがいっぱいです♪
© Disney
ズートピアの世界を毎日にプラス♡
『ズートピア』のユーモアと温かさをぎゅっと詰め込んだ新コレクションは、持っているだけで元気をくれる特別なラインナップ。
お気に入りのキャラクターと一緒に、あなたの毎日をもっと楽しく、ポップに彩ってみませんか？8月5日より一部店舗とオンラインで先行販売、8日からはディズニーストア全店でも発売開始。
数量限定のため、気になるアイテムはお早めにチェックしてみて♪