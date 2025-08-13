旧日本海軍の空母「翔鶴」に操舵員として乗り込み、マリアナ沖海戦を経験した三浦さん＝横須賀市大滝町

アジア・太平洋戦争で日本の敗戦を決定づけたのが、１９４４年６月のマリアナ沖海戦だ。

西太平洋のマリアナ諸島沖で、日米の両海軍が交戦。日本海軍は空母３隻、航空機４００機以上を失い、空母機動部隊が事実上壊滅した。米軍に「マリアナの七面鳥撃ち」と揶揄（やゆ）されるほどの、一方的な敗北だった。

１等水兵だった三浦嘉夫さん（９８）＝横須賀市＝は沈没した空母３隻の１隻、「翔鶴」の操舵（そうだ）員だった。

あの時の恐怖は今なお、心に深く刻まれている。

「無我夢中で、とにかく必死だった。生きるのか、死ぬのか。自分がどうなるのかさえ、分からなかった」

◆翔鶴配属 苦労と息抜きと

岩手県摺沢町（現一関市）で、３人きょうだいの末っ子に生まれた。幼い頃から船が好きだった。自然と海軍に憧れを持つようになった。

太平洋戦争開戦から２年足らず。兵力が不足し、多くの学生が大学や高校の卒業を待たず、兵役に就かされた。

三浦さんは１６歳だった４３年９月、友人２人と志願して海軍に入隊した。

「２０歳になれば、どうせ徴兵される。その前に志願する人は周囲にも大勢いたし、憧れも少しあった。どうせ呼ばれるなら、自分から行きたかった」

地元を離れる時、家族からの手紙は受け取らなかった。今生の別れになると覚悟していたからだ。

横須賀第２海兵団に入団。航空学校を経て、４４年３月、翔鶴に配属された。米ハワイの真珠湾攻撃にも参加した本格空母だけに、「『船乗りになりたい』という自分の理想に近づいた気がした」。

翔鶴の操舵員は十数人。艦橋、飛行甲板の前・後部の計３カ所に配置された。

「艦内を回るだけで大変。いろいろな機械の操作を覚えるのに苦労した。大きな空母のかじ取りができるのか、不安だった」

ミスをしたり、事故を起こしたりすると、上官による「制裁」が加えられた。「精神注入棒」と呼ばれた、長さ１メートル超、重さ２キロほどの木製バットで、尻を思い切りたたかれた。

「痛くて痛くて寝られない時もあった。でも、それが普通だと思っていた。船に乗っている人の中で一番若いんだから仕方ない」

それに、と続けた。

「洋上に出たら、故郷には二度と帰れないと思っていたし、我慢するしかなかった」

最年少の操舵員だった三浦さんに、親切に接してくれる先輩もいた。徴兵されたとはいえ、素顔は１０〜２０代の若者ばかり。その日の業務を無事に終えると、甲板で相撲や柔道に興じたりした。息抜きだった。

◆迫る米海軍の大軍

配属から３カ月ほどたった同年６月１９日。晴れた朝、午前８時ごろだったと記憶している。

マリアナ諸島沖を航行していた翔鶴の艦内に突然、上官の指令が響いた。

「飛行部隊が出撃する。戦闘配置に就け！」

本土防衛に欠かせない「絶対国防圏」の要だった同諸島に、米海軍の大軍が迫っていた。

三浦さんは回顧する。

「指令を聞いて、死ぬものだと覚悟した」