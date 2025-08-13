NY原油先物9月限（WTI）（終値）

1バレル＝63.17（-0.79 -1.24%）



米中双方が正式に関税休戦の９０日間延長を発表したことや、米消費者物価指数（ＣＰＩ）の結果を受けても米利下げ観測が温存されたこと、主要な米株価指数の最高値更新など強気な手がかりは見向きもされず、売りが優勢となった。１５日の米ロ首脳会談を控え、ウクライナ停戦の不透明感もあるが、１３日の国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の月報で供給過剰見通しが繰り返される公算であることが重しとなった。今年５月の月報でＩＥＡは過去に遡って需要を上方修正し、過去３年分の供給過剰を帳消しにするなど、ＩＥＡの需給見通しにはミッシングバレル問題がつきまとうものの、ＩＥＡの弱気な認識に縛られる傾向にある。



時間外取引で９月限は軟調。通常取引開始後は６３．０６ドルまで下げ幅を広げた。



