米１０年債利回りは横ばい 米ＣＰＩで上下動＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは横ばい 米ＣＰＩで上下動＝ＮＹ債券概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27）

米2年債 3.731（-0.038）

米10年債 4.285（0.000）

米30年債 4.874（+0.021）

期待インフレ率 2.386（-0.014）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは横ばい。この日発表の７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて利回りは急速に低下したものの、直ぐに戻す展開。



コア指数は関税の影響を示唆する内容ではあったものの、ＦＲＢの利下げ期待は変わらず、短期金融市場では９月の利下げ確率を９０％超で見ている状況。



ただ、米ＣＰＩの詳細を見ると、サービス価格の伸びが加速しており、特に住居費・エネルギーを除くサービス価格、いわゆるスーパーコアが前月比で１月以来の大幅な伸びとなっていた。関税の影響も示唆され、ＦＲＢの早期利下げ期待を手放しで正当化する内容ではなく、市場の見方も割れていた。



２－１０年債の利回り格差は＋５５（前営業日：＋５１）に拡大。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト