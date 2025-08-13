王道刑事ドラマ『大追跡』“キャリア組”相葉雅紀が救急搬送！注目コンビからはコメントも

大森南朋×相葉雅紀×松下奈緒によるトリプル主演のドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』。

本日8月13日（水）放送の第6話に、相葉雅紀演じる名波凛太郎の“元同期”役で千葉雄大が登場する。

【映像】ドラマ『大追跡』で衝撃事実が判明！まさかの“双子”登場に遠藤憲一も太鼓判

千葉が演じるのは、名波の前職である外資系証券会社の同期・柏木。

名波とは同期でありながらファンドマネージャーとしてのライバルでもあり、名波が退職した後、程なくして証券会社を辞め、現在は個人投資家として辣腕を振るっているという役だ。

久々に同期が集まった食事会の最中、名波が急性虫垂炎で倒れて救急搬送されてしまい…。

一方その夜、諸星警備保障という警備会社の社長専用運転手が刺殺されるという事件が。さらに青山の宝石店と成城の住宅で立て続けに侵入窃盗事件も発生。

奇しくも襲われた2カ所とも諸星警備保障のシステムを使っており、どちらも犯行時間にはシステムが作動していなかったことが判明する。

同じ夜に起きた殺人事件と侵入窃盗事件――2つの事件が偶然だとは思えない伊垣（大森南朋）は関連を調べるよう捜査一課の遥（松下奈緒）に進言。

何かを隠している様子の諸星警備保障・副社長の荒木谷（正名僕蔵）に、捜査一課が会社ぐるみでの関連を疑うなか、諸星警備保障の社長が誘拐されていたことがわかる。

その誘拐犯から突きつけられていた要求は卑劣極まりないもので…。

ドミノのように連続して起きた凶悪犯罪。まるでゲームのように、緻密に張り巡らされた犯行計画が見えてきたとき、衝撃の事実が明らかに。

急性虫垂炎で入院を余儀なくされた名波も、病室のベッドから捜査に参加する？

◆郄木雄也＆野村康太から力強いコメント！

第6話に向け、SSBC強行犯係のメンバー、小山田勝也役の郄木雄也と城慎之介役の野村康太からコメントが到着した。

ここまでの撮影現場での様子について、「現場で盛り上げてくださっているのは光石研さん！僕ら若者たちのほうに来て盛り上げて、大人の皆さんのほうに行っても盛り上げていて、本当にすごい！」と郄木。

野村も「佐藤浩市さんや遠藤憲一さんの昔のお話を伺っているだけでも楽しいです」と明かし、芝居の面でも「笑いもありながら、テンポのいい展開もあって、そのメリハリがおもしろいです」と、素敵な雰囲気のなか、撮影が進んでいることを語った。

劇中ではバディを組み、視聴者からも「いいコンビ」と注目を集めている郄木と野村。役を離れたところでも作品の中と同様に“いい先輩後輩”の関係性を築いているようだ。

「郄木さんはとにかく優しいです！兄貴感があって、すごく気にかけてくださいますし、頼りにしています」と野村が語ると、「いや、本当に可愛いんですよ。役そのままの可愛い感じで、2人ともわりと素に近い感じで演じさせてもらっています」と郄木。

さらに、野村が「第5話での砂山のシーンは暑くて大変だったんですけど、なんか“刑事ドラマやってるな”っていう感覚があって、ちょっとうれしかったです（笑）」と振り返ると、すかさず郄木も「あれはよかったよね」と返すなど、いい関係性をのぞかせた。

最後に「王道の刑事ドラマとしての楽しみ方、それ以外にも笑える部分などもあるので、いろんな楽しみ方をしていただける作品だと思います」と郄木。

野村も「僕は遠藤憲一さんのお芝居がすごく好き。撮影中も笑いが止まらなくなってしまうくらいコミカルなシーンもあります。すごい先輩方の中で埋もれてしまわないように、少しでも皆さんに存在意義みたいなものを届けられたらと思っています！」と、2人から力強いコメントも寄せられた。