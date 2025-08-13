

開業から半月ほど経った「ジャングリア沖縄」。賛否入り乱れる中、冷静に評価してみると……（筆者撮影）

【写真】「これは気が利いてる！」批判する人が見落としている《ジャングリア沖縄》の“評価すべき点”

大型テーマパーク「ジャングリア沖縄（以下、ジャングリア）」は、7月25日のグランドオープンまではメディア報道やインフルエンサーの絶賛で大きな期待を集めた。

ところが、Googleの口コミの大量削除の問題に重ねて、イメージや実態のギャップの大きさ、アトラクションの待ち時間の長さなどの批判が加わり、「大炎上」に発展してしまった。

開業から半月余りを経て、炎上はひと段落つきつつある。実際に現地を訪れた人たちの評価も出てくるようになり、地に足ついた評価がなされるようになっている。

【写真を見る】「これは気が利いてる！」批判する人が見落としている《ジャングリア沖縄》の“評価すべき点”（16枚）

ジャングリア沖縄の「冷静な評価」

筆者自身、開業からちょうど10日後の8月4日に「一般客」としてジャングリアを訪問した。

また、筆者は以前から沖縄が好きで、年に1回以上は訪問してきたし、2016年から2019年の4年間、沖縄本島（那覇市）に住んだ経験もある。

ジャングリアを論じる際には、観光の視点だけでなく、地域貢献・地域活性化という視点からも論じる必要があることを、短いながらも沖縄に身を置いた者としては痛感している。

しかしながら、現段階で後者の視点から語られることは少ないし、語られるにしても、考察が浅いものが多いように思える。

いずれにしても、ジャングリアの長期的な成功が不可欠であることは言うまでもない。現状の評価を整理すると下記の通りだ。

【批判的な意見】

・イメージと実態の落差が大きい

・アトラクションの待ち時間が長い、整理券がすぐに完売してしまう

・利用できるアトラクションが少ない（絶対数が不足している、休止中のアトラクションがある）

・アトラクション以外のエンターテインメントが不足している

・天候の変化（猛暑や雨）への対策が不十分

・休憩スペースが少ない

・現地までの移動に時間がかかる（那覇市から車で90分以上かかる）

【肯定的な意見】

・アトラクションが楽しい

・スタッフがよく訓練されており、ホスピタリティがある

・レストランが充実している（味や雰囲気がよい）

・ショップが充実している

・スパの評判がよい（ただし、別料金）

現状のジャングリアを冷静に評価すると、「酷評されているほどひどくはないが、施設や運営面の課題は多い」「行くのなら、涼しくなり、来場者も落ち着き、運営も改善されていそうな秋以降を勧める」といったところだ。

ただし、スパは現状でもさほど混雑していないし、夏場でも快適に過ごせるので、沖縄北部に行く機会があれば、スパだけでも寄ってみられるとよいと思う。



東京ドーム約13個分ともいう広大な敷地に建設されたジャングリア（筆者撮影）

あまり知られていないジャングリアの運営体制

現状ではさまざまな問題を抱えているのは事実なのだが、改善の努力が見られるのもまた事実だ。

たとえば、入園前の混雑回避のために、開園時間の10時より前に客を園内に誘導していた。入園までの待ち時間は少なく、ストレスもさほどなかった。

園内では、傘が無料で貸し出されており、猛暑や雨への対応も、現状でできることを誠実にやろうとしている姿勢がうかがえた。



園内各所で傘を無料で貸し出している（筆者撮影）

名古屋市のレゴランド・ジャパンは、開業当初はかなり批判を浴びていたが、その後にさまざまな改善が行われ、評価は上昇している。

ジャングリアも、施設や運営体制の改善は不可欠だが、現時点でも改善しようという意思は十分にうかがえている。

一方で、ジャングリアプロジェクトを主導した森岡毅氏や、彼が率いる「株式会社 刀」の手腕に対して、過去に彼らが手掛けた案件とあわせて批判が向けられている。

また、政府主導の「クールジャパン機構」から「刀」へ80億円の出資がなされていることから、「公的資金の無駄遣いではないか？」という批判もある。

実は、ジャングリアの運営会社は「株式会社 刀」ではなく、「株式会社 ジャパンエンターテイメント」という、沖縄県名護市に本社を構える企業だ。

なお、名護市は沖縄北部の中核都市であり、ジャングリアは今帰仁村と名護市にまたがって立地している。

詳細は不明ではあるが、「日経ビジネス」の記事によると、ジャングリアの事業費約700億円のうちの約半分の350億円が自己資本で、そのうちの7割が、オリオンビール、リウボウ（小売）、ゆがふHD（不動産）などの沖縄県内企業・団体となっているという。

代表取締役 CEOは「刀」の創業メンバーの加藤健史氏で、刀も30億円を出資しているが、運営会社はれっきとした沖縄の「地元企業」である。



巨大な恐竜が見えるも……追いかけてはこない（筆者撮影）

ジャングリアの「地域貢献」

ジャングリアはオリオンビールが運営するゴルフ場「オリオン嵐山ゴルフ倶楽部」跡地を使って開発されたもので、オリオンビールは早い段階でジャングリア事業への参画を決めていたという。



ジャングリアとのコラボキャンペーンを展開するオリオンビール（画像：オリオンビール公式サイトより）

また、ファミリーマートではコンビニの中で唯一、ジャングリアのチケット販売を行っている。「沖縄ファミリーマート」は地元の小売大手リウボウとファミリーマートの共同出資で運営されており、地元色が強い。なお、リウボウは前述の通り、ジャングリアの出資社だ。



沖縄県名護市のファミリーマートでは、ジャングリアのチケット販売をアピールしていた（筆者撮影）

SNSやネットメディアでは、プレオープン時にインフルエンサーが招待されたことが話題になり、物議をかもしていた。

実は、プレオープン期間中には名護市民に先行入場できるという地域住民優遇策を行っていたのだが、この点は全国メディアではほとんど語られていない。

なお、筆者が現地に行った際には、来訪客は沖縄県民も少なからずいたし、場内のスタッフやシャトルバスの運転手なども沖縄県民と思しき人も多かった。

沖縄県民からの批判は少ない

沖縄県民、あるいは沖縄出身の人たちにヒアリングをしてみたが、交通渋滞や地価の上昇などの不安を示す人はいたものの、ジャングリアの存在自体に対する批判的な意見はほとんど見られなかった。

開業前に懸念されていた交通渋滞に関しても、実際は大きな問題は起こらなかった。これも、運営会社と行政、県内各所との連携ができていたことが大きい。

沖縄県は、パーク入り口付近の県道84号に右折帯と信号機を設置している。また、県内の主要各地から有料の直行シャトルバス「ジャングリアエクスプレス」を運行している。

イオン名護店では、ジャングリアの利用者には屋上駐車場が無料で開放され、同店舗からは上記のシャトルバスで施設に直行可能となっている。



ジャングリアのバス停留所には県内各所からのシャトルバスが発着している（筆者撮影）

つまり、ジャングリアは、沖縄の地元企業が多数参画し、行政とも連携した事業なのだ。さらに、地元経済、地元民への貢献へも配慮されて行っている事業である。

ジャングリア単体の収益性はもちろん重要なのだが、地方への経済効果もあわせて考えていく必要がある。



人気アトラクションは「220分待ち」となることも（筆者撮影）

ジャングリアは「沖縄経済活性化の起爆剤」になる？

観光客として観光地を回っていると意外と気づかないのだが、沖縄経済は深刻な問題を抱えている。1人当たり県民所得は全国最低、最低賃金も全国最低レベルである。

公共事業と基地経済への依存が高く、観光産業、不動産業を中心に県外資本の比率が高く、その比率は上昇している。

また、沖縄には「南北格差」がある。空港が立地し、那覇市を要する南部地域と、交通の便利が悪く開発が進んでいない北部地域との経済格差が大きい。

とはいえ北部地域には、年間来訪者数360万人を誇る美ら海水族館、古宇利島、フクギ並木などの魅力的な観光地があり、近隣にはリゾートホテルが多く立地している。

ジャングリアは、それらの近くに位置している。空港や那覇市内からの移動時間の長さが指摘されているが、これらの観光地と一緒に回れば効率はよい。

ジャングリアだけがクローズアップされているが、「沖縄北部の観光資源を増やすことで、来訪客の滞在日数と観光消費額を増やす」ということが目的であり、ジャングリア単体での来訪というのは想定されていないはずだ。

沖縄の観光資源として知られる「海」ではなく、「森」という新たな資産を発掘するというジャングリアのコンセプトも注目に値する。



この開放的な空間は確かに気持ちがいい（筆者撮影）

沖縄は亜熱帯地方であるが、冬場の海はやはり厳しい。冬場の沖縄の観光資源としては、ホエールウォッチングやプロ野球のキャンプがあるが、まだ弱い。「ジャングリア効果」で冬期の観光客を増やすことができれば、地域経済に与える影響も大きいだろう。

さらに言えば、沖縄北部の中核都市である名護市の活性化という課題もある。名護市には観光資源はいくつかあるのだが、中心市街地は空洞化している。

筆者は、名護市に1泊してそこからシャトルバスでジャングリアに訪問したのだが、交通が便利な割には、観光客の滞在は少なかった。

名護市の宿泊施設がより充実し、観光客や労働者など「関係人口」が増加し、地域経済が活性化することが重要だが、筆者が見る限り、まだそこまでは来ていないように思えた。



批判されながらも、連日チケット争奪戦が繰り広げられている（筆者撮影）

基地への依存からの脱却

ちなみに、名護市はアメリカ軍の新基地開発で揺れている辺野古を擁している。基地問題を議論しはじめると長くなってしまうが、基地への依存からの脱却という意味でも、地域経済の自立的な発展は重要なのだ。

もちろん、すべての課題の解決をジャングリアに負わせるのは過剰であると、筆者も重々に承知している。

ただし、ジャングリアが抱えている目の前の課題を解決して、長期的に集客できるテーマパークにしていくことは、ビジネスという見地だけでなく、地域活性化という点でも重要であるということを、より多くの人々に知っていただきたいと切に感じている次第である。



非日常的な空間が広がっている「ジャングリア沖縄」（筆者撮影）

（西山 守 ： マーケティングコンサルタント、桜美林大学ビジネスマネジメント学群准教授）