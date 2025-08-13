ÁêÍÕ²íµª±é¤¸¤ëÌ¾ÇÈ¤¬µÞÀÃî¿â±ê¤ÇµßµÞÈÂÁ÷!?¥É¥é¥Þ¡ØÂçÄÉÀ×¡ÙÂè6ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¥·ー¥ó¼Ì¿¿¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£Âè6ÏÃ¤Ë¤ÏÁêÍÕ²íµª±é¤¸¤ëÌ¾ÇÈÑÛÂÀÏº¤Î¡È¸µÆ±´ü¡ÉÌò¤ÇÀéÍÕÍºÂç¤¬ÅÐ¾ì¡ª¹âÌÚÍºÌé¡õÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸ø³«
Âç¿¹ÆîÊþ¡¢ÁêÍÕ²íµª¡¢¾¾²¼Æà½ï¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÂçÄÉÀ×～·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸～¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË 21»þ～¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬8·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Âè6ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¥·ー¥ó¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
7·î9Æü¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Æ±ºî¡£Âè1ÏÃ¤ÏTVerÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âÆ²¡¹¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¿åÍË9»þÏÈºîÉÊ¤Î½é²óÊüÁ÷¤È¤·¤Æ¤ÏÎòÂå1°Ì¤òµÏ¿¡£Â³¤¯Âè2ÏÃ¡¢Âè3ÏÃ¡¢Âè4ÏÃ¡¢Âè5ÏÃÊüÁ÷¸å¤âTVer¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¹ç·×ÇÛ¿®ºÆÀ¸¿ô¤Ï900Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÐ»Ò¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÉÁ¤¤¤¿8·î6ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè5ÏÃ¡Ö11ÉÃ¤Î¶õÇò¡×¤Ï¡¢¿À²ó¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢8·î13ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè6ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢ÁêÍÕ²íµª±é¤¸¤ëÌ¾ÇÈÑÛÂÀÏº¤Î¡È¸µÆ±´ü¡ÉÌò¤ÇÀéÍÕÍºÂç¤¬ÅÐ¾ì¡£ÀéÍÕ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¾ÇÈ¤ÎÁ°¿¦¤Ç¤¢¤ë³°»ñ·Ï¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎÆ±´ü¡¦ÇðÌÚ¤À¡£
Ì¾ÇÈ¤È¤ÏÆ±´ü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Ì¾ÇÈ¤¬Âà¿¦¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ò¼¤á¡¢¸½ºß¤Ï¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤È¤·¤ÆíåÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£
¤½¤ó¤ÊÌ¾ÇÈ¤äÇðÌÚ¤éÆ±´ü¤¬µ×¡¹¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿©»ö²ñ¤ÎºÇÃæ¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌ¾ÇÈ¤¬µÞÀÃî¿â±ê¤ÇÅÝ¤ì¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£
°ìÊý¤½¤ÎÌë¡¢½ôÀ±·ÙÈ÷ÊÝ¾ã¤È¤¤¤¦·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹ÀìÍÑ±¿Å¾¼ê¤¬»É»¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬¡£¤µ¤é¤ËÀÄ»³¤ÎÊõÀÐÅ¹¤ÈÀ®¾ë¤Î½»Âð¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¿¯ÆþÀàÅð»ö·ï¤âÈ¯À¸¡£
´ñ¤·¤¯¤â½±¤ï¤ì¤¿2¥õ½ê¤È¤â½ôÀ±·ÙÈ÷ÊÝ¾ã¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤âÈÈ¹Ô»þ´Ö¤Ë¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºîÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£
Æ±¤¸Ìë¤Ëµ¯¤¤¿»¦¿Í»ö·ï¤È¿¯ÆþÀàÅð»ö·ï¡£¤Õ¤¿¤Ä¤Î»ö·ï¤¬¶öÁ³¤À¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤°Ë³À¡ÊÂç¿¹ÆîÊþ¡Ë¤Ï´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦ÁÜºº°ì²Ý¤ÎÍÚ¡Ê¾¾²¼Æà½ï¡Ë¤Ë¿Ê¸À¡£
²¿¤«¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Î½ôÀ±·ÙÈ÷ÊÝ¾ã¡¦Éû¼ÒÄ¹¤Î¹ÓÌÚÃ«¡ÊÀµÌ¾ËÍÂ¢¡Ë¤Ë¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤¬²ñ¼Ò¤°¤ë¤ß¤Ç¤Î´ØÏ¢¤òµ¿¤¦¤Ê¤«¡¢½ôÀ±·ÙÈ÷ÊÝ¾ã¤Î¼ÒÄ¹¤¬Í¶²ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤ÎÍ¶²ýÈÈ¤«¤éÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Í×µá¤ÏÈÜÎô¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥É¥ß¥Î¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢Â³¤·¤Æµ¯¤¤¿¶§°ÈÈºá¡£¤Þ¤ë¤Ç¥²ー¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢åÌÌ©¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿ÈÈ¹Ô·×²è¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤óµÞÀÃî¿â±ê¤ÇÆþ±¡¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿Ì¾ÇÈ¤â¡¢ÉÂ¼¼¤Î¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÁÜºº¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¢£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó¡¢¹âÌÚÍºÌé¡õÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤«¤éÎÏ¶¯¤¤¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡ª
¤½¤·¤Æº£Ìë¤ÎÂè6ÏÃ¤Ë¸þ¤±¡¢SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¢¾®»³ÅÄ¾¡ÌéÌò¤Î¹âÌÚÍºÌé¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢¾ë¿µÇ·²ðÌò¤ÎÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸½¾ì¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸÷ÀÐ¸¦¤µ¤ó¡ª¡¡ËÍ¤é¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤ËÍè¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡¢Âç¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¹âÌÚ¡£
ÌîÂ¼¤â¡Öº´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤ä±óÆ£·û°ì¤µ¤ó¤ÎÀÎ¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼Çµï¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢¡Ö¾Ð¤¤¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤¤¤¤Å¸³«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¡¢»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
·àÃæ¤Ç¤Ï¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤¤¤¤¥³¥ó¥Ó¡×¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¹âÌÚ¤ÈÌîÂ¼¡£Ìò¤òÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤âºîÉÊ¤Î¤Ê¤«¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡È¤¤¤¤ÀèÇÚ¸åÇÚ¡É¤Î´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¹âÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Í¥¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡·»µ®´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Íê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌîÂ¼¤¬¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ìò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â³ä¤ÈÁÇ¤Ë¶á¤¤´¶¤¸¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹âÌÚ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌîÂ¼¤¬¡ÖÂè5ÏÃ¤Ç¤Îº½»³¤Î¥·ー¥ó¤Ï½ë¤¯¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¡È·º»ö¥É¥é¥Þ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º¹âÌÚ¤â¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢¤¤¤¤´Ø·¸À¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤«¤é¤Ï¡Ö²¦Æ»¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¾Ð¤¨¤ëÉôÊ¬¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹âÌÚ¡Ë¡¢¡ÖËÍ¤Ï±óÆ£·û°ì¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¡£»£±ÆÃæ¤â¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥·ー¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¤ÀèÇÚÊý¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤ËÂ¸ºß°ÕµÁ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÊÌîÂ¼¡Ë¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£Âè6ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
Á°¿¦¤ÇÆ±´ü¤À¤Ã¤¿ÇðÌÚÎ¼ÂÀ¡ÊÀéÍÕÍºÂç¡Ë¡¢¸¶¶³Ê¿¡Ê½ÂÃ«¸¬¿Í¡Ë¤é¤È¿©»öÃæ¡¢ÆÍÁ³¤ÎÊ¢ÄË¤Ë½±¤ï¤ì¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿Ì¾ÇÈÑÛÂÀÏº¡ÊÁêÍÕ²íµª¡Ë¡£µÞÀÃî¿â±ê¤Î¼ê½Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
Æ±¤¸º¢¡¢±¿Å¾¼ê¤È»×¤ï¤ì¤ëÃËÀ¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë»É»¦¤µ¤ì¤ë¡£ÌÈµö¾Ú¡¢ºâÉÛ¤Ê¤É¿È¸µ¤Î¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»ý¤Áµî¤é¤ì¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤Î¥á¥â¥êー¥«ー¥É¤âÈ´¤¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢»¦¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤Ï½ôÀ±·ÙÈ÷ÊÝ¾ã¤Î¼ÒÄ¹ÀìÍÑÁ÷·Þ¼Ö±¿Å¾¼ê¤ÎÉÙÅÄ½¨ÌÀ¡ÊÆó³¬Æ²ÃÒ¡Ë¤ÈÈ½ÌÀ¡£³¤³°½ÐÄ¥¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÒÄ¹¤ò±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤¿¤¢¤È¡¢¤Ê¤¼¤«ºÆ¤Ó¼ÒÄ¹Âð¤Ë¸þ¤«¤¦¥ëー¥È¾å¤Ç½±¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿ÁÜºº°ì²Ý¤ÎÀÄÌøÍÚ¡Ê¾¾²¼Æà½ï¡Ë¤Ï¡¢Éû¼ÒÄ¹¤Î¹ÓÌÚÃ«½¤¡ÊÀµÌ¾ËÍÂ¢¡Ë¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£
¤½¤Î¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤«¤é¡¢È¬½Å³ßÁÜºº°ì²ÝÄ¹¡Ê±óÆ£·û°ì¡Ë¤Ï¹ÓÌÚÃ«¤ò¤µ¤é¤ËÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤ë¡£
¤½¤ÎÌë¡¢ÀÄ»³¤ÎÊõÀÐÅ¹¤ÈÀ®¾ë¤Î½»Âð¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¿¯ÆþÀàÅð»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¹ç¤ï¤»¤ÆÌó1²¯±ßÁêÅö¤Îµ®¶âÂ°¤ä¸½¶â¤¬Ã¥¤ï¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈÈ¹Ô»þ´Ö¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·ÙÊó¤âÌÄ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÊõÀÐÅ¹¤âÀ®¾ë¤Î½»Âð¤â¡¢·ÙÈ÷¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï½ôÀ±·ÙÈ÷ÊÝ¾ã¡£¼ÒÄ¹ÀìÍÑÁ÷·Þ¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢ÍâÆü¤Ë¤ÏËÉÈÈ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºîÆ°¤»¤º¤Ë¶âÉÊ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¡£¤Õ¤¿¤Î»ö·ï¤¬¶öÁ³¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤°Ë³À½¤Æó¡ÊÂç¿¹ÆîÊþ¡Ë¤Ï¡¢´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¿Ê¸À¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
½ôÀ±·ÙÈ÷ÊÝ¾ã¤Î¼Ò°÷¤Ë»ö¾ð¤òÊ¹¤±¤ÐÊ¹¤¯¤Û¤É¡¢²¿¤«¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢²ñ¼Ò¤°¤ë¤ß¤Ç¤Î´ØÍ¿¤òµ¿¤¦ÁÜºº°ì²Ý¡£±Ô¤¯Ìä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¹ÓÌÚÃ«¤Ï¡¢¤È¤¦¤È¤¦¼ÒÄ¹¤Î½ôÀ±¹îÌé¡Ê»³ÅÄÌÀ¶¿¡Ë¤¬Í¶²ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢½ôÀ±·ÙÈ÷ÊÝ¾ã¤¬Í¶²ýÈÈ¤«¤éÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Í×µá¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¥²ー¥à¤Î¤è¤¦¤ËåÌÌ©¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿ÈÈ¹Ô·×²è¡¢¤½¤Î¾×·â¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï!?
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ØÂçÄÉÀ×～·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸～¡ÙÂè5ÏÃ
08/13¡Ê¿å¡Ë21:00～
½Ð±é¡§Âç¿¹ÆîÊþ¡¡ÁêÍÕ²íµª¡¡¾¾²¼Æà½ï
°ËÆ£½ß»Ë¡¡¹âÌÚÍºÌé¡ÊHey! Say! JUMP ¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¡ÂÎ©Íü²Ö¡¡´Ý»³Îé¡¡ÌîÂ¼¹¯ÂÀ
¡ØÂçÄÉÀ×～·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸～¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.tv-asahi.co.jp/daitsuiseki/