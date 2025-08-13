

■ヨネックス <7906> 3,790円 (+700円、+22.7％) ストップ高



ヨネックス <7906> [東証Ｓ]がストップ高。同社は前週末8日の取引終了後、26年3月期第1四半期（4-6月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比28.3％増の398億5600万円、営業利益は同89.1％増の62億7700万円。第1四半期として過去最高の売上高及び営業利益となっており、好業績を評価した買いが入った。4-6月はアジアが中国や台湾で代表の活躍などに伴い、各国子会社におけるバドミントン用品の販売が大きく伸長。日本もバドミントン用品やテニス用品のラケットやシューズの販売が好調だった。



■ＡＩメカ <6227> 4,065円 (+700円、+20.8％) ストップ高



ＡＩメカテック <6227> [東証Ｓ]がストップ高。前週末8日取引終了後、26年6月期連結業績予想について売上高を前期比19.1％増の250億1000万円、営業利益を同19.7％増の25億900万円と発表。連続で過去最高を更新する見通しを示した。配当予想も前期比5円増の50円としており、好感した買いが膨らんだ。AI用先端半導体 の需要拡大や次世代先端半導体パッケージ向け投資意欲の高まりに伴う積極的な設備投資が追い風となる見込み。同時に発表した25年6月期決算は売上高が前の期比36.2％増の210億500万円、営業利益が同8.0倍の20億9500万円だった。あわせて28年6月期を最終年度とする中期経営計画を発表した。グローバルニッチトップのポジションを確立し、最終年度に売上高300億円、営業利益38億円を目指す。更に大手半導体メーカーから大口受注を獲得したことを明らかにした。



■ＢＵＦ <6676> 3,040円 (+504円、+19.9％) ストップ高



バッファロー <6676> [東証Ｓ]がストップ高。同社は前週末8日の取引終了後、取得総数100万株（自己株式を除く発行済み株式総数の7.86％）、取得総額35億円を上限とする自社株買いを発表しており、これを好感した買いが流入した。取得期間は8月9日から2026年4月30日とし、自己株式立会外買付取引（ToSTNeT─3）及び立会市場における買い付けにより実施する。株主還元の強化と資本効率の向上を図る。また、バッファローは株主における外国投資家の割合が実質的に過半を超えており投資などの活動に一定の規制を受けている。このため、今回の自社株買いで外国投資家比率を下げ、今後の機動的な投資活動及び事業活動につなげる。あわせて、株主優待の新設を発表。100株以上保有する株主を対象に、同社商品の購入時に利用できる3000円相当のデジタルギフトを、毎年3月末及び9月末日を基準日として年に2回贈呈する。3年以上保有する株主にはデジタルギフトの進呈額を5000円相当（年間1万円相当）とする。同社は26年3月期第1四半期（4-6月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比12.6％減の313億5400万円、営業利益は同2.3倍の29億7000万円だった。更に同社はスマートロックなどハードウェア製品の開発・販売を行うビットキー（東京都中央区）との資本・業務提携も発表している。



■アンビスＨＤ <7071> 625円 (+100円、+19.1％) ストップ高



東証プライムの上昇率2位。アンビスホールディングス <7071> [東証Ｐ]がストップ高。前週末8日取引終了後、診療報酬の不正請求問題を巡り、社外の独立した専門家で構成する特別調査委員会から報告書を受領したと発表した。調査の結果、「一部報道にあるような組織的な不正および不正請求の実態がないことが事実認定された」という。業績への影響額は「6300万円あまり」とわずかなことから過年度の有価証券報告書などの訂正は行わず、25年9月期第2四半期決算で全額引き当てを行う予定とした。これを手掛かりに買い戻しの動きが急速に強まった。



■新電元 <6844> 3,125円 (+500円、+19.1％) ストップ高



東証プライムの上昇率トップ。新電元工業 <6844> [東証Ｐ]がストップ高。前週末8日取引終了後、26年3月期連結業績予想について売上高を1083億円から1100億円（前期比3.9％増）へ、営業利益を24億円から33億円（前期1億2800万円）へ上方修正すると発表。これを好感した買いが入った。一部需要の前倒しをした上期の状況などを踏まえて見直した。なお、会社側では米関税政策について上期に大きな影響なく推移しており、下期に関しても影響は大きく受けない前提としている。



■サンリオ <8136> 7,206円 (+1,000円、+16.1％) ストップ高



東証プライムの上昇率5位。サンリオ <8136> [東証Ｐ]がストップ高。8日の取引終了後、26年3月期の連結業績予想について、売上高を1622億円から1688億円（前期比16.5％増）へ、営業利益を600億円から673億円（同29.9％増）へ、純利益を420億円から475億円（同13.8％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各27円の年54円から中間・期末各30円の年60円へ引き上げたことが好感された。グローバルでのサンリオキャラクター人気の高まりやさまざまな施策が奏功し、店舗やテーマパークにおいて外国人観光客及び国内客が増加していることが売上高を押し上げる。また、国内外のライセンス事業が、複数キャラクター戦略の好調継続により北米・中国を中心に大幅に伸長したことも利益押し上げに貢献する。なお、同時に発表した第1四半期（4-6月）決算は、売上高430億9700万円（前年同期比49.1％増）、営業利益201億9800万円（同88.0％増）、純利益141億9000万円（同37.8％増）だった。20周年の「クロミ」や50周年の「マイメロディ」に加え、「2025年サンリオキャラクター大賞」で1位を獲得した「ポムポムプリン」など、「ハローキティ」以外のキャラクターの人気も高まったことで国内物販事業・ライセンス事業が大幅に伸長。北米や欧州、中国などでライセンス事業が伸長したことも寄与した。



■ジャスト <4686> 4,460円 (+555円、+14.2％)



東証プライムの上昇率7位。ジャストシステム <4686> [東証Ｐ]が急反騰。同社は8月8日大引け後(16:00)に決算を発表、26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益が前年同期比24.5％増の60.1億円に伸びたことが好感されたようだ。



■セイコーＧ <8050> 4,930円 (+595円、+13.7％) 一時ストップ高



東証プライムの上昇率8位。セイコーグループ <8050> [東証Ｐ]が続急騰、一時ストップ高となった。同社は8日取引終了後、26年3月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の225億円から235億円（前期比10.6％増）に引き上げた。売上高予想も3120億円から3140億円（同3.0％増）に上方修正。足もとでエモーショナルバリューソリューション事業（EVS事業）とデバイスソリューション事業（DS事業）がともに好調なことが主な要因だとしている。また、中間配当と期末配当をそれぞれ従来計画比5円増額の60円にすることもあわせて発表。これにより、年間配当は120円（前期は100円）となる。



■ＮＩＴＴＯＫ <6145> 2,270円 (+260円、+12.9％)



ＮＩＴＴＯＫＵ <6145> [東証Ｓ]が5日ぶり急反騰。8日の取引終了後に26年3月期の連結業績予想について、売上高を380億円から400億円（前期比20.2％増）へ、営業利益を22億8000万円から33億円（同2.9倍）へ、最終利益を15億円から21億円（同60.6％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各21円の年42円から中間・期末各25円の年50円（前期42円）へ引き上げたことが好感された。追加的な仕様変更などにかかるコストの価格転嫁、要素技術の進化やユニットの標準化などによるコストの低減、サプライチェーンの再構築などの取り組みにより、足もと業績が従来予想を上回る水準で推移していることが要因としている。なお、同時に発表した第1四半期（4-6月）決算は、売上高63億3700万円（前年同期比46.7％増）、営業利益3億3800万円（前年同期6億1100万円の赤字）、最終利益2億4300万円（同3億4500万円の赤字）で着地した。



■三井金 <5706> 7,556円 (+863円、+12.9％)



東証プライムの上昇率9位。三井金属鉱業 <5706> [東証Ｐ]が急反騰。前週末8日取引終了後、26年3月期連結業績予想について売上高を6500億円から6650億円（前期比6.6％減）へ、営業利益を420億円から460億円（同38.5％減）へ上方修正すると発表。これを好感した買いが入った。第1四半期の実績と第2四半期以降の事業環境の変動要因などを織り込んだ。あわせて発表した第1四半期決算は売上高が1690億4000万円（前年同期比0.5％減）、営業利益が114億2400万円（同51.3％減）だった。銅箔の販売量が増加した一方、円高の進行や非鉄金属相場の変動に伴う在庫要因が悪化した。



■ＧＭＯ－ＦＧ <4051> 5,690円 (+620円、+12.2％)



東証プライムの上昇率10位。ＧＭＯフィナンシャルゲート <4051> [東証Ｐ]が続急騰。同社は8月8日大引け後(15:31)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表、25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の連結最終利益は前年同期比44.5％増の13.5億円に拡大した。業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の80円→90円(前期は62円)に増額修正したことが好感されたようだ。



■浜ゴム <5101> 5,126円 (+526円、+11.4％)



横浜ゴム <5101> [東証Ｐ]が5日続急騰。12日午後2時ごろ、25年12月期の連結業績予想について、売上高を1兆2200億円から1兆2350億円（前期比12.8％増）へ、営業利益を1320億円から1405億円（同17.9％増）へ、純利益を815億円から880億円（同17.5％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を54円から64円へ引き上げ年間配当予想を112円（前期98円）としたことが好感された。上期において国内市販用タイヤの販売が大幅に伸長したほか、欧州市販用タイヤ（高付加価値品）の販売が好調に推移し、タイヤ事業の業績が想定を上回った。また、MB（マルチプル・ビジネス）も工業資材事業の海洋商品などが堅調に推移して業績が想定を上回って推移しており、これらが売上高・利益を押し上げる。なお、同時に発表した6月中間期決算は、売上高5792億100万円（前年同期比10.3％増）、営業利益548億5800万円（同2.5％減）、純利益355億3500万円（同23.7％減）だった。



■シャープ <6753> 854.8円 (+85円、+11.0％)



シャープ <6753> [東証Ｐ]が5日続急騰。8日の取引終了後、26年3月期の連結業績予想について、売上高を1兆8500億円から1兆8700億円（前期比13.4％減）へ、営業利益を200億円から300億円（同9.7％増）へ、最終利益を100億円から320億円（同11.3％減）へ上方修正し、営業減益予想から増益予想としたことが好感された。第1四半期（4-6月）において、PC事業で官公庁・自治体向けが大幅に伸長したほか、LCM（ライフサイクルマネジメント）機能の提案などが奏功して大企業向けも増収となるなど計画を上振れたことが要因。また、為替差益や持ち分法による投資利益なども織り込んだ。同時に発表した第1四半期決算は、売上高4724億9000万円（前年同期比11.2％減）、営業利益153億200万円（前年同期58億1000万円の赤字）、最終利益272億3900万円（同12億8500万円の赤字）だった。PC事業の好調のほか、ディスプレイデバイス事業で米国関税の駆け込み需要のあった車載向けやパソコン・タブレット向けが伸長したことなどが寄与した。



■プロシップ <3763> 3,530円 (+340円、+10.7％)



プロシップ <3763> [東証Ｐ]が急反騰。同社は8月8日大引け後(16:00)に決算を発表、26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比2.6倍の5.8億円に急拡大し、通期計画の24.6億円に対する進捗率は5年平均の11.5％を上回る23.9％に達したことが好感されたようだ。



■サン電子 <6736> 6,450円 (+580円、+9.9％)



サン電子 <6736> [東証Ｓ]が急反発。同社は8日の取引終了後、取得総数120万株（自己株式を除く発行済み株式総数の5.39％）、取得総額70億円を上限とする自社株買いを発表しており、株主還元策を評価した買いを呼び込んでいた。取得期間は8月12日から2026年8月10日とし、東京証券取引所における市場買い付けで実施。機動的な資本政策の遂行及び資本効率の向上並びに株主還元を図る。同時に、26年3月期第1四半期（4-6月）の連結決算を発表した。売上高は25億8500万円（前年同期比9.7％増）、営業損益は9000万円の赤字（前年同期は1億3000万円の赤字）、最終利益は17億7500万円（前年同期比8.6倍）だった。エンターテインメント関連事業は遊技機部品などの出荷量やレトロゲームの海外向け販売本数の増加などを背景に大幅な増収増益となり、営業損失の縮小に貢献。最終利益ではＣｅｌｌｅｂｒｉｔｅ社の持分法による投資利益などが寄与した。



■サイバー <4751> 1,748.5円 (+150.5円、+9.4％)



サイバーエージェント <4751> [東証Ｐ]が3日続急伸。7月1日につけた年初来高値1677円も一気に払拭し、時価は22年1月以来3年7ヵ月ぶりの高値圏に突入した。前週末8日取引終了後、25年9月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の420億円から660億円（前期比65％増）に大幅増額した。ゲーム事業が好調で、新規タイトルの貢献に加え既存タイトルの健闘が収益押し上げ要因となっており、ネットTVの「ABEMA（アベマ）」を中心としたメディア事業も順調で商機が高まっている。これを受けてファンド筋など大口の投資マネーが食指を動かしたもようだ。



