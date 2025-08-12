食べてキレイを叶える新習慣？罪悪感ゼロで美味しくととのう麻辣湯専門店が栄に新登場
食べる美容の新習慣
罪悪感ゼロでととのう
麻辣湯専門店が栄に！
名古屋のトレンドグルメ激戦エリアの栄に、またひとつ、大人の女性の心をくすぐる新店が誕生！
食べてキレイになるをコンセプトにした麻辣湯(マーラータン)専門店『美美マーラータン』が8月1日にオープンしました。
麻辣湯と聞くと、辛くて刺激的なイメージを持つ方もいるかもしれません。
でも『美美マーラータン』が提案するのは、体の内側からじんわり温まり、美味しく食べてキレイを目指せる、まさに食べる美容の新習慣。
健康志向の人はもちろん、ダイエット中の人にも嬉しい、罪悪感ゼロの麻辣湯なんです。
今回の記事では、自分だけのカスタマイズメニューの楽しみ方など、オープンしたばかりの『美美マーラータン』の魅力をたっぷりとご紹介します。
美味しさとヘルシーを両立！
日々の自分にご褒美をあげよう
『美美マーラータン』は中国の伝統的な麻辣湯を、日本人の味覚に合わせてアレンジした「日式麻辣湯」の専門店です。
麻辣湯の最大の魅力である薬膳やスパイスの力はそのままに、辛さだけでなく奥深い旨味も楽しめるよう工夫されています。
薬膳と聞くと、少し難しそうに感じるかもしれませんが、体に優しいスパイスがブレンドされていて、無理なく美味しく食べられるのが特徴です。
特に女性にとって嬉しいのは体を芯から温めてくれる効果。冷えが気になるときや、ちょっと疲れているなと感じるときに食べれば、内側からととのう感覚を味わえます。
また、麺はヘルシーな春雨やこんにゃく麺を選ぶことができ、具材もたっぷりの野菜が中心。
美味しくお腹いっぱいになるのに、罪悪感なく食べられるのは嬉しいポイントですよね。
自分だけのととのう一杯
スープ、麺、辛さ…
カスタマイズは無限大！
『美美マーラータン』の大きな楽しみは、自分好みにカスタマイズできること。お店に入ったら、まずは何を食べるかワクワクしながら選んでみてください。
【選べるスープ】
スープのベースは、和風ダシ・鶏ガラスープ・薬膳スープをブレンドした「トリプルスープ」。
このトリプルスープに、さらに白湯・麻辣・坦々の3種類から選べます。
どのスープにも薬膳のエッセンスがほど良く溶け込んでいるので、体に優しい味わい。
ほっと心がやすらぐ一杯になること間違いなし。
【選べる辛さ】
辛さの調整ができるのも嬉しいポイント。
初心者さんやちょっぴり辛いのが苦手な方は1辛～5辛から選んで、旨味をしっかり堪能するのがおすすめです。
もっと刺激が欲しい！という辛いもの好きさんには、6～10辛の「しっかり辛め」も用意されています。
その日の気分や体調に合わせて、自由に調整できるのは専門店ならではですよね。
【選べる麺】
春雨、こんにゃく麺、中華麺など全5種類からお好みの麺を選べます。
・春雨
国産の太めでモチモチとした食感が特徴。スープがよく絡んで食べ応えも◎。
・こんにゃく麺
糖質控えめで、ぷるぷる食感。ダイエット中の強い味方になりそうですね。
・中華麺
もちもち食感でバランスが良く、どのスープとも相性バツグンです。
【選べるトッピング】
スープや麺だけでも十分楽しめますが、トッピングの豊富さも『美美マーラータン』の魅力。
豆苗、チンゲン菜、湯葉、しめじ、豆腐などの野菜系から、豚バラ、鶏もも、ラム肉、ホタテ、海老団子などのガッツリ系まで、種類豊富に揃っています。
ヘルシーにまとめたい日も、しっかりお肉を食べたい日も、その時の気分で自分だけのオリジナルの一杯を！
麻辣湯の〆に欠かせない！
心まで温まる秘密のごちそう
『美美マーラータン』を訪れたら、ぜひ試してほしいのが「GTKG(ジンジャーたまごかけごはん)」です。
麻辣湯でポカポカ温まった体に、〆の一杯として「GTKG」をいただくのが通の食べ方。
卵のまろやかさと、ふわっと香る生姜の風味が心地良く、特製のジンジャー醤油がとろりと絡み、シンプルなのに奥深い味わいです。
麻辣湯のスープと一緒に食べても美味しそうですよね。
体を温めてくれる生姜の力で、食事の最後までととのう感覚を味わえます。
栄のど真ん中という好立地で、ショッピングの途中や仕事帰りなど、ふらっと気軽に立ち寄ることもできる、日式麻辣湯の専門店。
美味しく食べてキレイになる、そんな素敵な新習慣を『美美マーラータン』で始めてみませんか？
店舗名：美美マーラータン
住所：名古屋市中区栄3-4-15新鏡栄ビルB1F
電話番号：052-253-5838
営業時間：11:00～22:30
定休日：無休