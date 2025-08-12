食べる美容の新習慣

罪悪感ゼロでととのう

麻辣湯専門店が栄に！

名古屋のトレンドグルメ激戦エリアの栄に、またひとつ、大人の女性の心をくすぐる新店が誕生！

食べてキレイになるをコンセプトにした麻辣湯(マーラータン)専門店『美美マーラータン』が8月1日にオープンしました。

麻辣湯と聞くと、辛くて刺激的なイメージを持つ方もいるかもしれません。

でも『美美マーラータン』が提案するのは、体の内側からじんわり温まり、美味しく食べてキレイを目指せる、まさに食べる美容の新習慣。

健康志向の人はもちろん、ダイエット中の人にも嬉しい、罪悪感ゼロの麻辣湯なんです。

今回の記事では、自分だけのカスタマイズメニューの楽しみ方など、オープンしたばかりの『美美マーラータン』の魅力をたっぷりとご紹介します。

美味しさとヘルシーを両立！

日々の自分にご褒美をあげよう

『美美マーラータン』は中国の伝統的な麻辣湯を、日本人の味覚に合わせてアレンジした「日式麻辣湯」の専門店です。

麻辣湯の最大の魅力である薬膳やスパイスの力はそのままに、辛さだけでなく奥深い旨味も楽しめるよう工夫されています。

薬膳と聞くと、少し難しそうに感じるかもしれませんが、体に優しいスパイスがブレンドされていて、無理なく美味しく食べられるのが特徴です。

特に女性にとって嬉しいのは体を芯から温めてくれる効果。冷えが気になるときや、ちょっと疲れているなと感じるときに食べれば、内側からととのう感覚を味わえます。

また、麺はヘルシーな春雨やこんにゃく麺を選ぶことができ、具材もたっぷりの野菜が中心。

美味しくお腹いっぱいになるのに、罪悪感なく食べられるのは嬉しいポイントですよね。

自分だけのととのう一杯

スープ、麺、辛さ…

カスタマイズは無限大！

『美美マーラータン』の大きな楽しみは、自分好みにカスタマイズできること。お店に入ったら、まずは何を食べるかワクワクしながら選んでみてください。

【選べるスープ】

スープのベースは、和風ダシ・鶏ガラスープ・薬膳スープをブレンドした「トリプルスープ」。

このトリプルスープに、さらに白湯・麻辣・坦々の3種類から選べます。

どのスープにも薬膳のエッセンスがほど良く溶け込んでいるので、体に優しい味わい。

ほっと心がやすらぐ一杯になること間違いなし。

【選べる辛さ】

辛さの調整ができるのも嬉しいポイント。

初心者さんやちょっぴり辛いのが苦手な方は1辛～5辛から選んで、旨味をしっかり堪能するのがおすすめです。

もっと刺激が欲しい！という辛いもの好きさんには、6～10辛の「しっかり辛め」も用意されています。

その日の気分や体調に合わせて、自由に調整できるのは専門店ならではですよね。

【選べる麺】

春雨、こんにゃく麺、中華麺など全5種類からお好みの麺を選べます。

・春雨

国産の太めでモチモチとした食感が特徴。スープがよく絡んで食べ応えも◎。

・こんにゃく麺

糖質控えめで、ぷるぷる食感。ダイエット中の強い味方になりそうですね。

・中華麺

もちもち食感でバランスが良く、どのスープとも相性バツグンです。

【選べるトッピング】

スープや麺だけでも十分楽しめますが、トッピングの豊富さも『美美マーラータン』の魅力。

豆苗、チンゲン菜、湯葉、しめじ、豆腐などの野菜系から、豚バラ、鶏もも、ラム肉、ホタテ、海老団子などのガッツリ系まで、種類豊富に揃っています。

ヘルシーにまとめたい日も、しっかりお肉を食べたい日も、その時の気分で自分だけのオリジナルの一杯を！

麻辣湯の〆に欠かせない！

心まで温まる秘密のごちそう

『美美マーラータン』を訪れたら、ぜひ試してほしいのが「GTKG(ジンジャーたまごかけごはん)」です。

麻辣湯でポカポカ温まった体に、〆の一杯として「GTKG」をいただくのが通の食べ方。

卵のまろやかさと、ふわっと香る生姜の風味が心地良く、特製のジンジャー醤油がとろりと絡み、シンプルなのに奥深い味わいです。

麻辣湯のスープと一緒に食べても美味しそうですよね。

体を温めてくれる生姜の力で、食事の最後までととのう感覚を味わえます。

栄のど真ん中という好立地で、ショッピングの途中や仕事帰りなど、ふらっと気軽に立ち寄ることもできる、日式麻辣湯の専門店。

美味しく食べてキレイになる、そんな素敵な新習慣を『美美マーラータン』で始めてみませんか？

店舗名：美美マーラータン

住所：名古屋市中区栄3-4-15新鏡栄ビルB1F

電話番号：052-253-5838

営業時間：11:00～22:30

定休日：無休