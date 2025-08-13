24歳美女ゴルファーが「岡山」オフショット披露　シャインマスカットより小顔？　デコルテ全開のノースリーブ姿がまぶしい

岡山でのリラックスしたオフショットが話題の西村優菜(C)Getty Images

女子プロゴルフで米国ツアーを主戦場とする西村優菜が8月13日までに、自身のインスタグラムを更新。「親戚のいる岡山へ帰省」と記し、リフレッシュの様子を伺わせる写真を15枚投稿した。

西村は「美味しいものをたくさん食べて、マイナスイオンをたくさん吸いました」と満足感をにじませ、「田舎っていいなあ。虫以外は。笑」と書き込んだ。

言葉通りにオフショットの中には、岡山名産の瑞々しいシャインマスカットを手に、満面の笑みを浮かべる姿や、緑豊かな自然に囲まれ、ノースリーブの黒いワンピースを着たショットも。美しいデコルテとともに、リラックスした表情が印象的だ。

これらの一連の写真に、フォロワーも大喜び。「ゆなぱんプロ、命の洗濯出来たようですね！」「しっかりはね伸ばせて良かったです！！」などと安どの声が寄せられ、加えて「でかシャインマスカット」「顔の方が小さい！」「あかん、可愛すぎてにやけが止まらん」とマスカットとの大きさの比較に言及するファンもいた。