24歳美女ゴルファーが「岡山」オフショット披露 シャインマスカットより小顔？ デコルテ全開のノースリーブ姿がまぶしい
岡山でのリラックスしたオフショットが話題の西村優菜(C)Getty Images
女子プロゴルフで米国ツアーを主戦場とする西村優菜が8月13日までに、自身のインスタグラムを更新。「親戚のいる岡山へ帰省」と記し、リフレッシュの様子を伺わせる写真を15枚投稿した。
【写真】美しいデコルテがまぶしい…西村優菜のオフショットをチェック
西村は「美味しいものをたくさん食べて、マイナスイオンをたくさん吸いました」と満足感をにじませ、「田舎っていいなあ。虫以外は。笑」と書き込んだ。
言葉通りにオフショットの中には、岡山名産の瑞々しいシャインマスカットを手に、満面の笑みを浮かべる姿や、緑豊かな自然に囲まれ、ノースリーブの黒いワンピースを着たショットも。美しいデコルテとともに、リラックスした表情が印象的だ。
これらの一連の写真に、フォロワーも大喜び。「ゆなぱんプロ、命の洗濯出来たようですね！」「しっかりはね伸ばせて良かったです！！」などと安どの声が寄せられ、加えて「でかシャインマスカット」「顔の方が小さい！」「あかん、可愛すぎてにやけが止まらん」とマスカットとの大きさの比較に言及するファンもいた。
また、岡山県出身の女子プロゴルファー・藤本麻子からの「岡山来たんじゃー また来てなぁ〜」という歓喜の返信に対して、「岡山最高じゃった〜 またいきますっ」と応じていた。
最後は「ではアメリカへ戻ります」と締めくくった西村。米国ツアー本格参戦3年目を迎えている24歳は今季、出場15試合中10試合で予選落ち。CMEグローブ・ポイントランキングは現在143位で、来季シード権の確保が危うい位置にいる。岡山での休暇を経て、巻き返しにつなげたい。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
