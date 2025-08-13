母を見送る火葬場で気づいた「もう一つの別れ」、死の次にあるもの【ママリ】

親との永遠の別れは、誰にとってもつらく悲しいもの。しかし、悲しみに浸る間もなく、慌ただしい日々が続くことも。後悔なく見送るために、どうすればよいのでしょうか。親を見送る時、あなたは何を思いますか？20代で母親の介護と看取りを経験したキクチ│片耳なんちょー(@kkc_ayn)さんが描く、母親とのお別れの物語です。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『20代、親を看取る』をごらんください。

限られた母親との時間を有意義に

キクチ│片耳なんちょーさんの母親は、病気のため寝たきり。状態もあまりよくありません。キクチさんは悔いなく母親と過ごすため、実家に戻り父親と介護をすることにしたそうです。



なるべく自宅での時間が母親にとって楽しいものになるように、と工夫をするキクチさん。徐々に状態が悪くなっていく母親との時間を、有意義なものにしたいと願います。

ついにやってきてしまったその時…

母親との会話や、思い出話を大切に過ごしていたある日、ついにそのときがきてしまいました。



キクチさんは父親と一緒に母親の旅立ちを見届けます。とても悲しい瞬間ではありますが、母親が最期まで頑張る姿を近くで見て、そして家族3人で過ごした時間はかけがえのない思い出でしょう。



いつかはやってくる親との永遠の別れ。皆さんはそのときどんな言葉を親にかけるのでしょうか。考えさせられるシーンです。



家族という大切な人が旅立つ悲しい瞬間。キクチさんのように手を握ってしっかりと声をかけることができたらいいですよね。お母さまもうれしかったことと思います。

「消えていなくなる」そのときまで

親しい人が亡くなると悲しみに浸る間もなく、慌ただしく葬儀の準備が始まります。ゆっくりとお別れをするためにも、話し合えることなどは事前にしておくとよいですよね。キクチさんと父親は、母親をていねいに心を込めて送り出そうと決め、いろいろな話し合いを重ねてきました。悲しい現実から目を背けるのではなく、限られた時間をどう過ごすかに重きをおけることは素晴らしいですね。



そのおかげか、母親の体が「消えていなくなる」そのときまで、じっくりと母親に向き合うことができたようです。



人の死とは、きっと何度経験しても慣れるものではありませんね。遺骨を待つ間、母親の死について改めて考えを巡らせるキクチさん。この作品を読むことで、命について考えさせられます。いつかやってくるその時。後悔がないように毎日、家族として愛情を伝えていきたいですね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）