¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¡×¹á²»¡¢¿©»öÃæ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀä»¿¤ÎÍò¡Ö¹á²»¤Á¤ã¤ó¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ëµ¤Ê¬¡×¡Ö¾Ð´é¤ËÎº¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌî¡¹Â¼¿¿¡¦½Ó·ÃÉ×ºÊ¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¹á²»¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£±£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÁáµ¯¤¤·¤¿¤«¤é¡¡¤«¤É¹¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤³¡¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¡¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¿©¤Ù¤Æ¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Çò¤¤Âç¤¤Ê¶ß¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹á²»¤Á¤ã¤ó¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ëµ¤Ê¬¡×¡Ö¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¡Á¡×¡Ö¤â¤¦¾Ð´é¤ËÎº¡×¡Ö¤ª¾îÍÍ¤¹¤®¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡ß¹á²»¤Á¤ã¤ó¤Ï²Ä°¦¤¤¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¡×¡Öº£Æü¤â¸µµ¤¤â¤é¤¨¤ë¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£