◆プロアマ交流戦 巨人３軍３―０日大（１２日・ジャイアンツ球場）

右尺骨茎状（けいじょう）突起不全骨折で離脱していた巨人・浅野翔吾外野手（２０）が１２日、プロアマ交流戦・日大戦（Ｇ球場）に「１番・右翼」で先発出場。「しっかり振れていましたし、全然違和感なく試合に出られたと思うので良かった」。約２か月ぶりの実戦で、３打数１安打１本塁打と、順調な回復ぶりを示した。

自らの復帰を祝うアーチに、スタンドは大きな拍手で包まれた。１、２打席目は積極的にスイングを仕掛けたが、ともに内野ゴロ。「全然ノーチャンスなスイングをしていてダメだった」。微調整を加え、３打席目に臨んだ。１点リードの５回１死二塁、カウント２―２から相手右腕が投じた１３９キロ直球を強振。打球はフェンスを越え、左翼の防球ネットに突き刺さった。「しっかり修正して、変化球にもしっかりタイミング合って振れていましたし、真っすぐを一発で仕留められたので良かった」。外野手が１歩も追わない特大の一発に、悠々とダイヤモンドを一周した。

６月５日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）で、右手首付近に死球を受け負傷。患部の状態を確認しながら慎重にリハビリを進めてきたが、まだ万全の状態ではないという。「１００％には結構かかるみたいなんで。自分で痛みがなくなったらやろうって」と、強い気持ちでプレーすることを決めた。

昨季は８月中旬以降に右翼のレギュラーをつかみ、４０試合に出場して打率２割４分、３本塁打、１８打点でリーグ優勝に貢献。巻き返しに向け、背番号５１が力強く一歩を踏み出した。（加藤 翔平）