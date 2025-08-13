日経平均「1年1ヵ月ぶり史上最高値更新」で沸く日本株…なかでも特に「上がった株3銘柄」と「下がった株3銘柄」とその理由【昨日動いた株6選】

東証プライム市場に上場している個別株式について、2025年8月12日（火）の騰落率ランキングをお伝えします。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ3

1位：新電元工業〈6844〉……前日比＋500円（＋19.05%）／終値3,125円

【売買材料】

8月8日（金）取引時間終了後、同社は26年3月期連結業績予想について、売上高を1,083億円から1,100億円に、営業利益を24億円から33億円にそれぞれ上方修正すると発表。これが好感されストップ高まで買われた。

同率1位：アンビスホールディングス〈7071〉……前日比+＋100円（＋19.05%）／終値625円

【売買材料】

8月8日（金）取引時間終了後、同社は診療報酬の不正請求問題を巡り、社外の独立した専門家で構成する特別調査委員会から「組織的な不正および不正請求の実態はない」という旨の報告書を受領したと発表。また、これによる業績への影響額は「6,300万円あまり」と軽微であったことも好感され、ストップ高まで買われた模様。

3位：ゼンショーホールディングス〈7550〉……前日比＋1,500円（＋18.96%）／終値9,412円

【売買材料】

8月8日（金）取引時間終了後、同社は26年3月期第1四半期連結決算を発表。営業利益は前年同期比8.7%減の158億円、上期計画は従来の397億円から据え置きであったものの、市場ではより大幅な減益が見込まれていたとみられ、ストップ高まで買われた。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値下がりワースト3

1位：GENOVA〈9341〉……前日比−105円（−14.17%）／終値636円

【売買材料】

8月8日（金）取引時間終了後、同社は26年3月期連結業績予想について、売上高を114億600万円から140億1,300万円に上方修正した。一方、営業利益は14億3,500から13億6,100万円に下方修正しており、これが嫌気された模様。

2位：ブレインパッド〈3655〉……前日比−202円（−14.14%）／終値1,227円

【売買材料】

8月8日（金）取引時間終了後、同社は25年6月期連結決算を発表。連結経常利益は前期比19.7%増の16.2億円と増収、さらに、26年6月期についても前期比7.7％増の17.5億円と強気の見通しを発表した。一方、直近3ヵ月の実績である4〜6月期に限ると、連結経常利益は前年同期比78.0％減の大幅減益となっており、これが嫌気された模様。

3位：EXPRESSホールディングス〈9147〉……前日比−426円（−12.34%）／終値3,025円

【売買材料】

8月8日（金）、同社は25年12月期第2四半期の連結決算を発表。連結純利益（国際会計基準）が従来予想を150億円下回るなど、業績の伸びがいまいちであったことが売り材料視された模様。