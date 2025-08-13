高齢期の住まいは、多くの人にとって大きな関心事です。「終の棲家」として有料老人ホームを選択する人も増えていますが、そこが安住の地とは限りません。人間関係のトラブルや心身の変化など、予期せぬ理由で退去を余儀なくされるケースは決して他人事ではないのです。そうなった時、もし戻るべき家も、頼れる家族もなかったとしたら……。「老人ホームからの強制退去」という厳しい現実をに1人の男性が直面した

「お前たちに財産はやらん」…家族と決別し、高級老人ホームへ

「『もう出ていってもらえますか』と、施設長に真顔で言われましてね。頭が真っ白になりました」

そう力なく語るのは、鈴木正雄さん（78歳・仮名）。高級老人ホームで悠々自適の生活を送っていましたが、施設から退去勧告を受けたといいます。なぜ完璧な老後が、音を立てて崩れ去ったのでしょうか。

「もともと、家族とはうまくいっていなかったんです。特に、家内が亡くなってからは……」

鈴木さんは、自らの半生を振り返るように、ぽつり、ぽつりと話し始めました。かつては中小企業の社長として会社を切り盛りし、そのワンマンな気質は、家庭でも絶対的なものでした。しかし、唯一の理解者であった妻を10年前に亡くして以降、長男の健一さん（50歳・仮名）、長女の良子さん（48歳・仮名）との関係は急速に冷え込んでいったといいます。

「私が心配してやっているのに、息子も娘もだんだん寄り付かなくなりました。『親を捨てる気か』と怒ったことも一度や二度ではありません」

しかし、後日、筆者が話を聞いた長男の健一さんは、まったく違うニュアンスで当時を語ります。

「父から感謝された記憶が、一度もありません。顔を合わせれば昔の自慢話か、私たちの仕事や家庭へのダメ出しばかり。気遣って電話をしても、機嫌が悪ければ罵倒される。正直、関わるのが苦痛になってしまったんです」

親子間の溝は埋まることなく、ついに鈴木さんは大きな決断を下します。

「あいつらに財産をやるくらいなら、全部自分で使ってやろう、と。先祖代々の家も土地も全部売っ払って、高級老人ホームに入ったんです。『お前たちには1円もやらんからな』と電話で伝えたら、息子は『そうですか』とだけ。それが最後の会話です」

内閣府『令和6年高齢社会白書』によると、住み替えの意向をもつ高齢者は30.4％＊。住み替え意向をもつようになった理由として最も多いのが「健康・体力面で不安を感じるようになったから」で24.8％。「自身の住宅が住みづらいと感じるようになったから」、「自然豊かな環境で暮らしたいと思ったから」と続きます。将来不安など、ベースになるものはさまざまですが、よりよい環境を求める傾向があります。鈴木さんのように、「家族への感情／相続」を理由に住み替えを実現するのは、かなり思い切ったものだといえるでしょう。

＊「住み替え意向がある」、「現時点ではその意向はないが、状況次第で将来的には検討したい」の合計

「ホームでの暮らしは最高でしたよ。食事はうまいし、風呂は温泉。煩わしい家族関係もない。自分の判断は正しかったと、本気で信じていました」

しかし、その自信が仇となります。鈴木さんは、新しい環境でもこれまでの振る舞いを変えられませんでした。スタッフへの横柄な物言い、他の入居者を見下した態度。次第に孤立を深めていきました。決定打となったのは、他の入居者との口論の末に相手を突き飛ばし、転倒させてしまったこと。これが「他の入居者の生活の平穏を著しく害する行為」とみなされ、強制退去に至ったのです。

老人ホームの退去要件とは？退去勧告を受けたらどうする？

有料老人ホームなどの施設は、入居者との間で交わされる入居契約に基づいて運営されています。当然ながら、契約内容に違反する行為があれば、退去を求められる可能性があります。一般的に、退去要件として挙げられるのは以下のようなケースです。

利用料の滞納

正当な理由なく、定められた期間以上利用料の支払いを滞納した場合。最も多い退去理由のひとつです。

他の入居者への迷惑行為

暴力や暴言、セクシャルハラスメント、金銭トラブルなど、他の入居者の生活の平穏を著しく害する行為があった場合。今回の鈴木さんのケースはこれに該当します。

医療的ケアの必要性の変化

入居者の心身の状態が変化し、施設が提供できる医療・介護サービスの範囲を超えてしまった場合。例えば、常時専門的な医療処置が必要になった際などです。

その他、重大な契約違反

施設の規則に従わない、虚偽の申告で入居したなど、信頼関係を損なう重大な行為があった場合。

もし退去勧告を受けてしまったら、まずは冷静に施設側と話し合いの場を持つことが重要です。勧告の理由を具体的に確認し、改善の意思があることを示せば、話し合いの余地が生まれることもあります。それでも解決が難しい場合や、勧告内容に納得がいかない場合は、市区町村の高齢者福祉担当課や地域包括支援センター、国民生活センターなどに相談しましょう。第三者が介入することで、客観的な視点から解決の道を探ることができます。

いずれにせよ、最終的に退去せざるを得ない場合は、ケアマネジャーや相談機関と連携し、心身の状態や経済状況に合った次の住まいを早急に探す必要があります。

「行くあて？ そんなものあるわけがないでしょう。自宅はもうない。年金は18万円程度しかない。蓄えも、あのホームの支払いでずいぶん減ってしまった……」

万策尽きた鈴木さんは、数年ぶりに子供たちに電話をかけました。その結果は、彼の心をさらに深く抉るものでした。

「息子には『自業自得だ。面倒は見られない』と。娘にも『お父さんが私たちにしてきたことを忘れたの？』と…。その通り、その通りなんですが……」

鈴木さんのような悲劇を防ぐ鍵は、良好な人間関係に加え、将来の選択肢を安易に狭めない慎重さにあります。特に、感情に任せて「戻る家」である自宅を売却するのは大きなリスクです。老人ホームが必ずしも終の棲家になるとは限らず、鈴木さんのように退去を求められる可能性も考慮すべきでしょう。

家族との関係を見直し、相談できるのが理想ですが、それが難しい場合でも、自宅の売却は新しい生活に順応できる確信が持てるまで待つなど、タイミングを慎重に見極めたいものです。

［参考資料］

内閣府『令和6年高齢社会白書』