近年は中高生がおこづかいやアルバイト以外でお金を得る方法として、ポイ活やフリマアプリへの出品が普及しつつあります。こうしたアプリの利用は、ものとお金、環境配慮の大切さを学ぶことのできる絶好の機会になります。そこで本稿では、見原思郎氏による著書『親子で学ぶデジタル×マネー教育 ネコマルのデジタルおこづかいレッスン』（幻冬舎メディアコンサルティング）から一部を抜粋・再編集し、子どもの金融教育について詳しく解説します。

中高生にも普及しつつあるポイ活やフリマアプリへの出品。注意点は？

おこづかいやアルバイト以外でも、子どもがお金を得る手段はあります。近年、中高生がよく行っているのは、ポイ活やフリマアプリのようです。

Studyplusトレンド研究所が2023年に中高生約3000人を対象に調査したところ、おこづかいやアルバイト以外で「自分の自由に使えるお金を得る」ための活動として、最も多かったのが「ポイ活」で40.7％、続いて「ネットフリマ・オークションサービスへの出品」が34.5％という結果になりました。

ポイ活とは、ネットショッピングや、ポイントサイトでのさまざまなタスクをこなすことでポイントを貯める活動のことです。貯めたポイントをデジタルマネーに換金することができます。

フリマアプリやネットオークションサービスは、スマホを介して簡単に売りたい人と買いたい人がつながれる便利なサービスです。ほとんどのサービスが、支払いにデジタルマネーを使うことができ、現金や口座の送金を使用しなくても気軽に個人間での売買が可能になっています。

デジタルマネーが普及したことによって、現在、個人間取引の市場が急拡大しています。

「自分にとって不要なものでも、誰かにとっては必要なものになることがある」と気づいたり、限られた資源を大切に使う、循環型社会について学んだりすることにもつながるかもしれません。そう考えると、フリマアプリは、ものとお金の大切さを学ぶことのできる機会にもなります。

ただし、使い方次第ではトラブルに巻き込まれる可能性もあるのが、個人間取引の難しさです。

例えばフリマアプリを使った場合、アプリのメッセージ機能などを通じて、直接「売りたい人」と「買いたい人」が連絡を取り合うことになります。また出品した商品が売れたら、自分で梱包して発送する必要があります。このやりとりでトラブルになった例も多数報告されています。

売り手の側としては、梱包の仕方が雑だったり、商品の汚れているところを載せなかったり、丁寧なコミュニケーションがとれていなかったりすると、買い手からのクレームや返品につながります。また支払いがスムーズにされない、商品を発送したのに受け取ってもらえない、といったトラブルが起きることもあります。

買い手の側としては、お金を払ったのに商品が届かない、写真と実際に届いた商品があまりにも違う、といったリスクもあります。

未成年でも、保護者の同意があればサービスを利用できるフリマアプリやネットオークションのサービスは多いです。なかには親に確認をせずに、子どもが家のものを勝手にオークションに出してしまった、個人情報が含まれているものを出品してしまった、というようなトラブルもあります。

ですから子どもが自分でフリマアプリを使い、取引を始める前に、親に出品してよいかどうかを確認することを家庭内でルール化しておく必要があります。また親子で一緒に、出品禁止物ではないかなど、事前に使い方ガイドを確認しておくことも大事です。

売り手も買い手も、やりとりで不明なことがあれば相手にちゃんと確認するなど、個人間でのやりとりの注意点を親子で話し合ってみてください。

フリマアプリやネットオークションサービスは決して悪いものではなく、注意して利用すれば、ものの価値や大切さ、マネーリテラシー、資源の循環などを子どもが学ぶ良い機会にもなります。頭ごなしに「危なそうだから、使っちゃダメ」と言うのは、子どもが中高生にもなると現実的ではなくなってきます。親としては、個人間で直接やりとりすることで、トラブルが起きることもある、という話を事前にしておくのも必要だと思います。

金融教育のアイデア〜「家庭内起業プロジェクト」をやってみる〜

親や親族など身近な人たちを対象に、起業体験をすることもできます。アメリカでは、子どもたちがレモネードをつくり、庭先で売ってお金を稼ぐ「レモネードスタンド」が夏の風物詩になっているそうです。子どもの頃から「お金をどうやってふやすか」という問題に向き合うことは、将来の仕事や稼ぎ方を考えるきっかけになるかもしれません。

家での起業体験は、売上、コスト、利益などの基本的な経済の仕組みを学ぶことができるのに加えて、自分のアイデアが形になり成果をあげる成功体験を通して、子どもの自信をつける効果もあります。目標に向けて努力することで、責任感や自主性の育成など、お金以外の成長にもつながりそうです。

いきなり大規模な事業計画を考えるのは難しいので、まずは数日から数週間で終わる短期プロジェクトから始めて、楽しみながら達成感を得られるようにします。慣れてきたら、半年から1年の長期プロジェクトに挑戦することで、より深い学びと成功体験を得られるかもしれません。

「赤字にならず、利益を出すことができるか」といったお金の面だけで考えるのではなく、子ども自身の好きなことや夢中になっていることの活動の延長で、起業体験をしてみるのがおすすめです。稼げる金額は少なくても、自分の興味のあることが人の喜びにつながった、親が積極的に興味を持ってくれた、という経験が、子どものモチベーションになります。

また起業体験を通じて、子どもの興味や強みが、将来どんな仕事につながるかを親子で考えることもできます。コミュニケーションが得意なら営業職やサービス業、ものをつくるのが好きならアーティストなど、具体的な仕事を子どもに教えてみてください。

さらに、その仕事に就くためにはどのようなスキルや経験が必要か、調べてみます。

好きなことが将来どのように役立つかを理解し、将来の夢や目標について考えるきっかけになるはずです。

ただし、子どもがすぐに飽きてしまうこともあります。親としては歯がゆいかもしれませんが、無理に続けさせるのではなく、新しい興味を探すプロセスの一つととらえておくとよいのではと思います。

見原 思郎

シャトル株式会社 代表取締役