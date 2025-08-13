「全国高校野球選手権・２回戦、山梨学院６−２聖光学院」（１２日、甲子園球場）

親子の夢はかなった。夏の聖地のマウンドには立てなかった。それでも達成感がある。聖光学院（福島）の管野蓮投手（３年）が今大会での登板がかなわず聖地を後にした。「お父さんと同じ舞台には立てた。良かったと思っています」。涙はなかった。

１９９９年の夏、父・祐二さんは学法石川の投手として夏の甲子園へ。管野は背中を追いかけるよう野球へ打ち込んだ。「小学生の頃から、ずっとお父さんとキャッチボールしていた」。練習相手はいつも父だった。

共にした何ものにも代え難い時間。中学時代にプレーした須賀川リトルシニアでは祐二さんもコーチとなり指導を受けた。「一緒に高校野球で勝つためコーチになってくれました」。そして今回の甲子園出場が決まってから、かけられた言葉は強く頭に残っている。

「福島県大会で自分が５失点した試合があった。チームは優勝して甲子園に来たんですけど…。お父さんから『借りは甲子園で返してこい』と」。この日は仲間のプレーに声を張り上げ鼓舞。同時に、いつ出番が来てもいいよう準備を整えた。

今春の選抜大会では２試合に登板。ただ、目指したものは県大会から勝ち抜いての夏の甲子園。祐二さんも登板がないまま初戦敗退だった。「お父さんと野球ができて、今の自分はお父さんのおかげ」。２人で汗を流した時間は決して色あせない。

◆管野 蓮（かんの・れん）２００８年３月２０日生まれ、１７歳。福島県小野町出身。１７９センチ、８４キロ。右投げ、右打ち。投手。小学２年から小野町少年野球スポーツ少年で野球を始め、小野中時代は須賀川リトルシニアに所属。今夏県大会は３試合で１６回１／３を１２安打６失点。