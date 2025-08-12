日経平均は5連騰で1年1ヵ月ぶりに「史上最高値」を更新…897.69円高の42,718.17円で取引終了【8月12日の国内株式市場概況】

2024年8月12日（火）の日経平均株価をはじめ、日経平均寄与度の上位と下位銘柄、業種別騰落ランキング、東証プライム市場に上場している個別株式の騰落率ランキングなどをお伝えします。

8月12日の日経平均株価は、米関税や企業業績に対する懸念の後退を背景にリスクオンムードが広がるなかプラスで寄り付くと、その後も終日堅調な展開となりました。上昇幅は一時前日比1,100円を超え、日経平均株価は43,000円に乗せかけたものの、引けにかけて利益確定の売りに押され上げ幅を縮小、前日比897.69円高の42,718.17円で取引を終えています。日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がりが174銘柄、値下がりが50銘柄、変わらずが1銘柄。

日経平均株価の寄与度上位は、ソフトバンクグループ〈9984〉、アドバンテスト〈6857〉、ファーストリテイリング〈9983〉、リクルートホールディングス〈6098〉、東京エレクトロン〈8035〉となり日経平均を押し上げた一方、寄与度下位は、オリンパス〈7733〉、TOPPANホールディングス〈7911〉、任天堂〈7974〉、花王〈4452〉、味の素〈2802〉となりました。

また、東証プライム市場の売買高は27億8,100万株、売買代金は6兆8,640.29億円となり、前週末と比べて増加。

業種別では、鉱業、銀行業、情報・通信、証券業、非鉄金属などが上昇した一方、その他製品、石油・石炭製品、パルプ・紙、水産・農林業、陸運業などが下落しました。

東証プライム市場の個別銘柄の上昇率は、1位が新電元工業〈6844〉で＋500円（＋19.05%）の3,125円、同率で1位がアンビスホールディングス〈7071〉で＋100円（＋19.05%）の625円、3位がゼンショーホールディングス〈7550〉で＋1,500円（＋18.96%）の9,412円となりました。

一方、下落率は、1位がGENOVA〈9341〉で−105円（−14.17%）の636円、2位がブレインパッド〈3655〉で−202円（−14.14%）の1,227円、3位がNIPPON EXPRESSホールディングス〈9147〉で−426円（−12.34%）で3,025円で取引を終えました。

なお、年初来高値を更新したのは335銘柄、年初来安値を更新したのは2銘柄でした。