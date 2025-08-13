「全国高校野球選手権・２回戦、尽誠学園３−０東大阪大柏原」（１２日、甲子園球場）

もう一人のお父さんの見えざる力によって、東大阪大柏原の大黒柱は傷つきながらも折れることはなかった。「４番・捕手」として甲子園出場に貢献した竹本歩夢主将（３年）。

１０日、アクシデントに見舞われた。練習でのスイング中、左手首に走った鋭い痛み。診断では「左有鉤（ゆうこう）骨骨折の疑い」というものだった。

バットは振れない。捕球にも激痛が伴う。使用したのは今回、ベンチを外れた幼なじみの清水禄偉内野手（３年）のネームが刺しゅうされたミット。これは、昨年亡くなった清水の父の形見だった。

「僕のことも本当の子供のようにかわいがってくれた。不思議と痛みが消えるような感覚がありました」

打順は８番。土井監督から「振るな」と言われたが、三回の打席では「何とかなる」と右手一本でスイングを敢行。遊ゴロに終わったが、主将の姿は届けられたはずだ。五回の打席で代打を送られ、以降、ベンチからナインを鼓舞し続けた。チームを勝利に導けなかった。満足なプレーもできなかった。「いつか、プロとして」必ず甲子園に、戻ってくる。

◆竹本 歩夢（たけもと・あゆむ）２００７年１０月２２日生まれ、１７歳。大阪府寝屋川市出身。１７０センチ、８５キロ。右投げ右打ち。捕手。小学校１年生から野球を始め、中学では大阪球道ヤング、東大阪大柏原と捕手一筋。１年秋からベンチ入り。５０メートル走６秒７、遠投１００メートル。高校通算本塁打４本。