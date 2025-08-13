「全国高校野球選手権・２回戦、尽誠学園３−０東大阪大柏原」（１２日、甲子園球場）

２回戦３試合が行われ、尽誠学園（香川）はエースで４番、主将も務める広瀬賢汰投手（３年）が東大阪大柏原を完封し、２００２年夏以来２３年ぶりの白星を挙げた。

まさに独り舞台だ。投げては９回完封、打ってはタイムリー。「すごく楽しかった」。エースで４番、さらに主将という野球漫画の主人公のように肩書がそろう尽誠学園（香川）の広瀬が聖地を席巻。圧倒的な存在感だった。

クレバーな投球がさえた。直球を“エサ”にスライダーやチェンジアップを効果的に投げていく。「相手はストレートに強いチーム。変化球を使おうと思いました」。八回１死一、二塁のピンチでは相手を手玉に取って後続を寸断した。思惑通りの１０８球で９回６安打無失点。打撃では五回２死満塁から左前２点打。今夏の香川大会で得点圏打率１０割。勝負強さをさく裂させた。

甲子園へたどり着くために厳しい環境に身を置きたかった。堺市出身。それでも香川県の尽誠学園を選んだ。「寮生活もしたかった。厳しい場所でやろうと」。新チームでは主将に立候補した。「（昨夏の県大会では）初戦で負けて全国で勝てるチームにしたい」。覚悟を胸に戦ってきた。

白のマウスピースが映える。今年６月から使い始め「歯を食いしばれて力が入りやすい」。新兵器の効果も抜群で２００２年以来、２３年ぶりとなる夏の甲子園勝利へ同校をけん引。それでも道半ばだ。「目標は日本一」と広瀬。その存在感で聖地を沸かせていく。