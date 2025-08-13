「広島９−２阪神」（１２日、マツダスタジアム）

球団１１１代目の４番抜てきに応えた。阪神・前川右京外野手（２２）がプロ初の４番に入り、先制打を含むマルチ安打を放った。球団高卒４年目の４番は１９９３年の新庄剛志以来、３２年ぶり。佐藤輝明内野手（２６）が疲労などを考慮されてスタメンから外れた中、しっかりと存在感を示した。広島に完敗を喫し、優勝マジックは「２８」のまま変わらなかったが、今後につながる一戦となった。

一塁を全力で駆け抜けた前川は、ぽんと手をたたいた。ベンチへ向かってお決まりのカモメポーズ。久々のスタメンで結果を残した。

「２アウトでしたし、打つことに集中して、コンパクトなバッティングができたと思います」

０−０の三回、２死一、三塁の好機。床田のツーシームを捉えた。痛烈な打球は、投手の左脚を直撃する強襲の先制適時打。７月８日の広島戦（マツダ）以来となる打点を挙げた。

驚きの打順だった。佐藤輝、中野が休養日となったこの日、前川がプロ初の４番を任された。球場に到着後、スタメンボードで確認したといい、「４番か。みたいな感じでした」と冷静に受け止めていた。

球団では第１１１代目の４番。高卒４年目での４番は１９９３年の新庄剛志以来３２年ぶりだった。「ありがたいですし、頑張りたいなと思います」。偉大な先輩の名前を聞き、表情を引き締めた。

五回には１死走者なしから、三塁線へ内野安打を放ち、７月５日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来今季８度目のマルチ安打をマークした。これで床田に対しては今季１４打数６安打、打率・４２９。９日に再昇格後、初スタメンで快音を連発し、「与えられたチャンスで結果を残せなかったらいけない世界。今日は今日でよかった」と振り返った。

何かを変えなくては。そんな思いで打撃フォームの変更に着手した。７月２１日、今季２度目となる２軍再調整を告げられた。ファームでは梵２軍打撃コーチの指導の下、構えの時点で肩のラインより上だった、グリップの位置を下げた。バットの軌道をよくするためで「よくなっているので、続けたい」と、とにかく振り込んだ。

降格後は３日のウエスタン・オリックス戦（ＳＧＬ）で満塁本塁打を放つなど９試合で打率・３８２、１本塁打、７打点と確かな数字を残し、自信を持って１軍に戻ってきた。

チームは敗れ、優勝へのマジックは減らず。それでも苦しんできた前川に当たりが出たのは、大きな収穫だ。「今日をきっかけにどんどん結果を残していきたい」。出場機会に飢え、闘志を燃やす男が、激しいスタメン争いに割って入る。

◆新庄以来の高卒４年目での４番 ２２歳２カ月の前川が「４番・左翼」でスタメン。高卒４年目での先発４番は、１９９３年１０月１日・中日戦（甲子園）で「４番・中堅」で先発出場した新庄剛志（現日本ハム監督）以来、３２年ぶり。当時、２１歳８カ月だった新庄は、ドラフト制以降では球団史上最年少の４番打者。なお、新庄はこの試合で４打数２安打、２三振だった。