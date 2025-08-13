「広島９−２阪神」（１２日、マツダスタジアム）

雨上がりの夜に鯉キラーの不敗神話が崩壊した。阪神・大竹が１１日の雨天中止を受けてのスライド登板で、お得意さま相手に精彩を欠いた。今季ワースト７失点で、今季最短４回０／３ＫＯ。自己最長タイだった連勝は「６」でストップし、２３年５月から続けてきたマツダスタジアムでの連勝も「９」で止まった。

「ああだこうだ言うより、完全に力が足りないから打たれただけ。悲観はする必要はないと思いますし、しっかり次勝てるように」。完敗を認めても、心が折れることはなかった。

広島戦は今季４戦４勝、防御率０・９９と抜群の相性を誇っていた。床田とは今季４度目のマッチアップとなったが、ここまで３戦全勝。好データがそろう中、思わぬ落とし穴が待っていた。

カープ打線は投手以外の野手８人のうち、右打者を７人並べた。対策を講じられたが、初回を三者凡退で滑り出すと、二回は２死一、三塁のピンチを無失点で切り抜けた。相性健在と思いきや、２点リードをもらった直後の三回に様相が一変した。

単打２本で２死一、二塁。踏ん張りどころで末包に三遊間を破られて、まず１点を返された。モンテロには２球目のチェンジアップを捉えられたが、左翼ポールのギリギリ外を通過する大ファウルに。胸をなで下ろしたのもつかの間、続けたチェンジアップを左翼スタンド最前列に放り込まれ、逆転３ランとなった。

悪夢は終わらない。五回にも無死一、二塁から小園に右適時打。歯止めが利かず末包に２点適時二塁打を浴びると、交代が告げられた。「すごく気持ち良くスイングされていた」と感じながら、ベンチへ下がった。

通算１３勝１敗だった広島に食らわされた、手痛い返り討ち。「こんだけ勝ってきているんで、それは相手も僕が勝っている分だけ、悔しい思いをしている。僕が悔しい思いをしたんで、次は勝てるようにやっていくだけ」。黒星から目を背けない。敗因を分析して、必ずリベンジを果たす。