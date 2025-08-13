◇セ・リーグ 阪神2―9広島（2025年8月12日 マツダ）

敗戦の中、猛虎の第111代4番が輝きを放った。阪神・前川右京外野手（22）が、12日の広島戦（マツダスタジアム）で自身初の先発4番起用に応え、2安打1打点と躍動した。高卒4年目での先発4番は、ドラフト制以降では77年掛布雅之、93年新庄剛志に並ぶ球団最速タイ。左打ちの生え抜き高卒4番の初戦打点も、掛布以来となった。試合は2―9と完敗を喫し、優勝マジックは「28」のまま持ち越しとなったが、未来の主砲候補が新たな一歩を踏み出した。

試合開始直前、マツダスタジアムに駆けつけた虎党が、どよめいた。「4番、レフト、前川」。球場アナウンスが読み上げたこの日の4番は、22歳の若虎だった。

球団創設90周年。藤村富美男、田淵幸一、掛布雅之…偉大な先人たちが担ってきた栄えある猛虎の4番。その111代目に、休養のため先発を外れた佐藤輝に代わって名を連ねた。それでも驚きの虎党とは対照的に、前川に気負いはなかった。「球場に来て、スタメンのボードを見て“あ、4番や”みたいな感じでした」。そして、本来のパフォーマンスを発揮した。

「コンパクトな打撃ができた。（打撃の状態は）徐々に良くなってきていると思う」

初回2死二塁の4番初打席は二ゴロに終わったが、3回2死一、三塁で床田の左足を直撃する先制適時打。2点劣勢の5回1死無走者でも三塁線への内野安打を放った。2安打1打点。ドラフト制以降の高卒4年目4番は77年掛布雅之、93年新庄剛志に並ぶ球団最速タイ。左打ちの生え抜き高卒4番の初戦打点も掛布以来となった。

本来の姿を取り戻しつつある。今月1日のウエスタン・リーグ、オリックス戦から、構えた際のバットの位置をやや下げて「しっくりきた」。その感覚が、3日の同オリックス戦での満塁弾を含む4安打4打点など結果に直結。「これで打てなかったら仕方がないという感じ」と手応えをつかみ9日に昇格。そして、その成果を発揮してみせた。

開幕戦を2年連続の「6番・左翼」で迎え、4月8日から14試合連続安打と順調なスタートを切った。しかし、成績は下降の一途をたどる。そうしてベンチスタートが多くなった5月中旬。森下の姿に驚かされた。

「2本、3本とヒットを打っていても、その後のチャンスで打てなかったらベンチでめちゃくちゃ悔しがっている。その辺が違う」

レギュラーの森下と開幕当初は“準レギュラー”だった前川。立ち位置も役割も違う。それでもスタメンで試合に出ている以上は、常に森下のような心構えが必要だと気づかされた。「僕は1本打っただけで、ホッとしていました」。あれから約3カ月――。この日は空振り三振に倒れた森下の直後に、適時打を放った。4年目の新発見を、結果につなげようと必死だ。

「与えられたチャンスで結果を残せなかったら生きていけない世界。頑張ります」。シーズン残り38試合。レギュラーの地位を確立させる時間は、まだ残されている。（石崎 祥平）

○…前川（神）がプロ入り初の先発4番。阪神では昨季の森下に続く111代4番打者。高卒4年目での起用は77年掛布雅之、93年新庄剛志に並び、ドラフト制以降入団（66年〜）の選手で最速となった。なおドラフト制以前には58年、並木輝男が高卒2年目で4番起用されている。

○…3回の第2打席で投手への適時内野安打。高卒生え抜き初4番での打点は、17年中谷将大の犠飛以来8年ぶり。左打者では77年掛布の本塁打以来48年ぶりとなった。