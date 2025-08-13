◇セ・リーグ 阪神2―9広島（2025年8月12日 マツダ）

広島の地で紡ぎ続けてきた不敗神話が、ついに崩壊した。先発・大竹は、マツダスタジアムでは自己最短となる4回0/3、同最多7失点で降板し、今季2敗目。交代を告げられると、うつむきながらベンチへと引き揚げた。

「力が足りないから打たれただけ。完全にまだまだ力が足りないなという感じ」

試合前から雨が降り注ぐ中でのマウンド。立ち上がりは順調だった。初回を3者凡退で発進。2回は2死一、三塁を招きながらも、最後は石原を空振り三振に斬った。直後に2点の援護も受けたが、ここから本来の投球…とはいかなかった。

3回だ。1死から中村奨の中前打を皮切りに2死一、二塁とされると、末包に適時打を浴びて1点を献上。なおも2死一、二塁でモンテロに左越え3ランを浴びた。これが、マツダスタジアムでの自身初被弾。「凄く気持ちよくスイングされていたな、というのはある」と唇をかんだ。

4回を3者凡退に抑え、立ち直ったかに思われた5回にも試練が訪れた。再び先頭・中村奨の右前打を皮切りに無死一、二塁を築かれ、小園の右前適時打で5点目を献上。続く末包に左中間への2点二塁打を浴びた。スコア2―7、なおも無死二塁の状況での降板を余儀なくされた。

試合前時点で今季広島戦は4戦4勝。カード別最多の通算13勝（1敗）を誇る好相性の相手だった。特にマツダスタジアムでは初登板の23年5月5日から7月9日の前回登板まで10戦9勝無敗を誇った。だが、同球場での登板11試合目にして連勝は9でストップ。悔しい初黒星を喫した。

“鯉キラー”の姿は影を潜めた。だが、やられたまま終わるつもりはない。「相手も僕が勝っている分だけ悔しい思いをしている。今回、悔しい思いをしたので、次勝てるようにやっていくだけ」。次回登板で、本領発揮を期す。 （山手 あかり）