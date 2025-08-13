◇セ・リーグ 阪神2―9広島（2025年8月12日 マツダ）

阪神・藤川監督が、大幅なスタメン変更を敢行した。2番・中野は昨年7月17日巨人戦、4番・佐藤輝は4月9日ヤクルト戦以来のベンチスタート。主力2人に休養を与えた上で、植田を「8番・二塁」で起用するなど、控え組に出場機会を与えた。

理由について「その辺はまあまあ」と指揮官は多くを語らなかったが、休養に加え、佐藤輝が・154、中野が・071という床田との今季対戦成績も考慮したもよう。それでも選手層の厚さを示すように2番・熊谷、4番に前川を置いた打線は序盤から機能した。

3回には大竹と近本の連打などで2死一、三塁とし、4番・前川の投手強襲適時打、6番・木浪の押し出し四球で2点を先制。藤川監督も「打線はいい流れで得点に結びつけることができていた。いい攻撃はできていた」と手応えを口にした。

目的も果たした。スタメン外は今季3度目で4月9日ヤクルト戦以来、今季2度目の欠場となった佐藤輝は試合後「（体調は）全然大丈夫」とうなずいた上で、「明日になれば（リフレッシュできたかが）分かると思います」と“充電完了”を宣言した。

今季、降雨中止（ノーゲーム含む）明けの試合で4戦4勝だった“雨上がりの虎”は、初黒星。敵地・マツダスタジアムでの連勝も6で止まり、3月30日以来の敗戦となった。それでもリーグ優勝への独走態勢に、陰りは見えない。敗れたとはいえ、主力の休養、控え組の出場機会確保など収穫も十分。「今日は相手の打線が上回ったかなと思います」。そう敗戦を振り返った藤川監督の言葉にも、悲壮感は皆無だった。（遠藤 礼）