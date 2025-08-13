「フィギュアスケート・サマーカップ」（１２日、木下カンセーアイスアリーナ）

女子はＳＰ３位の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）がフリー２位の１２９・１８点を出し、ＳＰとの合計１９２・８４点で逆転優勝した。ＳＰ６位の千葉百音（木下グループ）はフリーはトップの１３１・８４点をマークし、合計１９２・４４点で２位。ＳＰ５位の三原舞依（シスメックス）は１２７・７９点で、合計１８８・７７点の３位だった。ジュニア男子はフリーを行い、高橋星名（１４）＝木下アカデミー＝が優勝、中田璃士（りお、１６）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は２位だった。

表彰台の一番高い場所で、とびきりの笑顔を見せた。ＳＰ３位の中井が逆転優勝。「まだそんなに実感が湧かなくて、パニックになっている状態だけど、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）も着氷できて、今は率直にうれしい気持ち」と喜びを語った。

つくったばかりだというフリーのプログラム。完成度は「まだ６５％くらい」というが、冒頭の大技トリプルアクセルを着氷。シニアデビューとなった今大会でインパクトを与え「アクセルに対しての不安は正直なかった。自信はあった」と強心臓だった。

２０１０年バンクーバー五輪銀メダルの浅田真央さんに憧れ、スケートを始めたという。トリプルアクセルも、浅田さんを手本にしているといい「浅田さんのを見て育ったので、まねしている」と憧れの大先輩の背中を追っている。

４月に１７歳になり、来年のミラノ・コルティナ五輪も射程圏内だ。「今はやっと、１歩進んだという感じ」というが「点数的には、まだ納得がいっていない。トリプルアクセルも２本入れたい」と慢心はない。新境地へ、さらなる進化を目指す。

◆中井亜美（なかい・あみ）２００８年４月２７日、新潟市出身。５歳でフィギュアスケートを始め、２３年世界ジュニア選手権で銅メダルを獲得した。２４年ジュニアグランプリファイナルも銅メダルを手にした。２５年世界ジュニア選手権４位。中庭健介コーチに師事。趣味は音楽鑑賞。