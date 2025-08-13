「広島９−２阪神」（１２日、マツダスタジアム）

大幅なスタメン変更に試合前のスタンドがざわついた。前夜は降雨で試合中止が決まると、指名練習に切り替えて主力に休養を与えた。一夜明け、阪神・藤川監督は中野と佐藤輝の同時ベンチスタートを決断。今季ワースト９失点で大敗を喫したが、「打線はいい流れで得点に結びつけることができていた。いい攻撃はできていたのかなと思います」と手応えを強調した。

マツダの虎党が沸いたのは三回だ。先頭・大竹、近本の連打からチャンスをつくると、プロ初の４番に据えた前川が先制タイムリー。木浪の押し出し四球で追加点を挙げるなど、先発メンバーが替わっても、阪神らしい攻撃はできた。藤川監督も「順調に攻撃できていたんじゃないかなと思います」と納得顔だ。

中野と佐藤輝のベンチスタートについて「その辺はまあまあ」と多くを語ることはなかったが、相性や疲労を考慮すれば、休ませるには絶好のタイミングともいえた。試合前までチームは床田を５勝１敗と打ち崩していたが、中野は対戦打率・０７１、佐藤輝も同・１５４と苦戦していた。結局、佐藤輝は出番がなく、途中出場した中野は九回に安打を放った。２人とも９連戦ラストゲームとなる１３日からスタメン復帰する可能性は高い。

かねて「プレーヤーに頼ることなく、全員で戦っていく」と話しているように将の姿勢がぶれることはない。“球児流マネジメント”を貫き、優勝マジックを減らしていく。