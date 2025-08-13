「広島９−２阪神」（１２日、マツダスタジアム）

あと１人でゲームセットという状況にも、集中力は切らさなかった。阪神・中野が今季初の途中出場で最後に二塁打。「何も言うことないですよ」。体の不調があったわけではない。先発からは外れたが、グラウンドを駆け回って元気いっぱい。３毛差で打率トップにも浮上した。

六回の守備から二塁で途中出場。七回無死では空振り三振だったが、九回２死で意地を見せた。辻の直球を流し打って、左翼線への二塁打。打率は・２９１２となり、近本の・２９０９を上回った。

この日、中野の名前はいつもの「２番・二塁」になかった。試合中は左翼・前川のキャッチボール相手役として貢献。「どっかに異変があるとか全くないです」。練習も普段通りにこなし、休養の意味合いがあったのだろう。そして、“無事”を強調するように結果も残した。

長いシーズン、こういう日があってもいい。「監督やコーチの考えなので、そこは何も言うことはないです」。これまで選手会長として、チームを引っ張ってきた。５イニング分のお休みが生きる時が、必ずやってくる。