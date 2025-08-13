「広島９−２阪神」（１２日、マツダスタジアム）

阪神は今季ワースト９失点で広島に大敗して連勝が２でストップした。巨人が勝利したため優勝マジックは２８のまま変わらず。中野、佐藤輝がスタメンを外れ大幅に組み替えられた打線は、三回に木浪が床田から押し出し四球で先制。プロ初４番・前川の適時内野安打で２点目も加点した。しかし、試合前まで今季広島戦に４戦４勝の先発・大竹が三回、モンテロに逆転３ランを浴びるなどすると、五回もつかまり９安打７失点ＫＯ。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−大竹はボールが高かった。

「今までたくさん相手といい勝負をしてきて、今日は広島の方が上回ったかなというところではありましたね」

−ハートウィグは登板を重ねるなかで良さは。

「そこはまだまだ、そっとしておきましょうか」

−佐藤輝、中野がベンチスタートだった。２人は床田の相性と疲労を考慮したのか。

「その辺はまあまあ」

−４番に据えた前川が結果を出した。

「打線としての攻撃というのはこれまでの床田投手との対戦の中で順調に攻撃できていたのじゃないかな、と思いますので。そこをうまくかみ合わせるのが攻撃と守りですから。今日は相手の打線が上回ったかなと思いますね」