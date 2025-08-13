¾ã³²³¦¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ê¤¯¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ê¤·
¡¡Æü¡¹¥È¥ì¥»¥ó¤ä¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¼èºà¤òÂ³¤±¤ëµ¼Ô¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ò¹Í¤¨¡¢¼«Í³¤Ë½ñ¤¯ÅìÀ¾¥ê¥ì¡¼¥³¥é¥à¡Ö½ñ¤¯½ñ¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×¡£º£½µ¤ÏÅìµþËÜ¼Ò¤ÎÎëÌÚÍªµ®¡Ê34¡Ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¾ã³²¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Î¥±¥¬ËÉ»ßÁõ¶ñ¡£ºò²Æ¤«¤é¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¥Í¥Ã¥¯¥¬¡¼¥É¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¡É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¿ÍÇÏ°ìÂÎ¤ÎÈô±Û¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¾ã³²Àï¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÈô±Û¤¬¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¤À¡£¹â¤¯Èô¤ÖÊ¬¡¢ÍîÇÏ»þ¤Î¾×·â¤ÏÁêÅö¡£¼ÂºÝ¡¢²¿¿Í¤â¤Î¾ã³²¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬ÍîÇÏ¤Ë¤è¤ëÉé½ý¤Ç°úÂà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ³¼êÀ¸Ì¿¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÌ¿¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ë¤Î¤ÏðôÄÇ¡Ê¤±¤¤¤Ä¤¤¡Ë¤ÎÂ»½ý¡£¤½¤ÎðôÄÇ¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¾ã³²¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬ºò²Æ¤«¤é¥ì¡¼¥¹»þ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡È¥Í¥Ã¥¯¥¬¡¼¥É¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¡É¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¤¿Áõ¶ñ¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐ¿À¿¼¤Ï¡ÖÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÃå¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¼ó¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤¿¡£Íî¤Á¤¿Æü¤ÏÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤â¼¡¤ÎÆü¤ËÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤é¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃåÍÑ¤«¤éÌó1Ç¯¡£³Æ¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Î°Õ¸«¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¸½ºß¤â¥Í¥Ã¥¯¥¬¡¼¥É¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤Î²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸¡ÎÌ¼¼¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Ï¡È¾¯¤·Á°¤¬¸«¤Å¤é¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥¯¥¬¡¼¥É¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤ËÊÝÎäºÞ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊÝÎäºÞ¤¬¥ì¡¼¥¹¤Þ¤Ç¤ËÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤Þ¤ÀÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÀÐ¿À¿¼¡£¶á¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê»îºîÉÊ¤¬¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¿¤Á¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Í¥Ã¥¯¥¬¡¼¥É¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼ÃåÍÑ¤Ï¥±¥¬ËÉ»ß¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£º£¸å¤Ï¾èÇÏ¤Ç´û¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤ÊÝ¸î¥Ù¥¹¥È¡É¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÊÖ¤·ÇÏ¤ÇÍîÇÏ¤·¤¿ºÝ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÈñÍÑ¤ÏÃ¯¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ï³Î¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤½¤ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£½ù¡¹¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÐ¿À¿¼¤ÏÁá´üÆ³Æþ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥±¥¬ËÉ»ßºö¤ÏÌ¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤Î¾ã³²³¦¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÇ®ÊÛ¤¹¤ë¡£¡Ö¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¸º¤ì¤Ð¡Ê¾®ËÒ¡Ë²ÃÌðÂÀ¤ß¤¿¤¤¤Ë³°Éô¤«¤é¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¼ã¼ê¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬¾ã³²¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤¬¡È´í¤Ê¤¤¤Ê¡É¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ê¤¯¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ê¤·¡£JRA¤ÎÁáµÞ¤ÊÈ½ÃÇ¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ê»Üºö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡þÎëÌÚ¡¡Íªµ®¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤æ¤¦¤¡Ë1991Ç¯¡ÊÊ¿3¡Ë4·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Î34ºÐ¡£ÀéÍÕÂçË¡·Ð³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢14Ç¯¤Ë¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÆþ¼Ò¡£23Ç¯1·î¤«¤é¶¥ÇÏÃ´Åö¡£