¡¡£²Æü¤ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿£²Áª¼ê¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇµÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Ç»àµî¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê£Ê£Â£Ã¡Ë¤È¥¸¥à²ñÄ¹¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¤¬£±£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¶ÛµÞ²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¡¢¼«Á°¤ÎµßµÞ¼Ö¤ÎÇÛÈ÷¤ä¡¢¿åÈ´¤¤Ê¤É¤Î²áÅÙ¤Ê¸ºÎÌ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÇ¢Èæ½Å¸¡ºº¤Î¼Â»Ü¡¢Á°Æü·×ÎÌ¤«¤éÅöÆüÂÎ½Å¤¬£±£°¡ó°Ê¾åÁý¤¨¤¿Áª¼ê¤ËÅ¾µé¤òÌ¿Îá¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÂÐºö¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¹ç°Õ¡£¶¨²ñ¤Î¥»¥ì¥¹¾®ÎÓ²ñÄ¹¤ÏÁê¼¡¤°¥ê¥ó¥°²Ò¤ò¼õ¤±¡Ö»ÄÇ°¤Ç²ù¤·¤¤¡£¡ÊÂÐºö¤Ï¡Ë²¿¤¬Àµ²ò¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤ë¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£