参院選に敗れ、自公が参議院でも少数与党となったことで加速するとみられているのが、ガソリンの暫定税率廃止に向けた動きだ。ただ、自治体などが示していた懸念への対応策は示されていない。

■野党は暫定税率の廃止訴えるも…

8月4日時点の新潟県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均価格は173.4円と、2週連続で前週を上回った。



高止まりを続けるこのガソリン価格をめぐり、参院選で野党側が訴えたのは、道路の整備などを目的に田中角栄元首相が1974年に開始したガソリンの暫定税率。





通常国会に野党7党が提出した廃止法案は衆議院は通過したものの、 参議院 では採決されることなく廃案に追い込まれていた。立憲の 野田佳彦 代表は「 ガソリン 税の暫定税率を廃止すべきではありませんか、いつまで暫定が続くんですか？」と訴え、 小川淳也 幹事長も「暫定という名のもとに50年以上課税させられ続けてきたのがこの25円。私はここに政治の不誠実さと不真面目さが象徴され、凝縮されていると思っている」と訴えていた。野党が ガソリン の暫定税率廃止に関して訴えを強める一方、石破首相をはじめ、 自民党 の大物が選挙戦で県内入りした際に ガソリン 価格に触れることはなかった。

しかし、参院選で大きく議席を減らし、自公が衆議院に続き、参議院でも少数与党となった今、ガソリンの暫定税率廃止に向けて大きく動き出すことが予想される。



ただ、この暫定税率の廃止をめぐり懸念を示してきたのが自治体だ。



花角知事は「これはとても飲み込める金額ではない。この税収の減収分をどういう形で埋め合わせていくのか、これは同時に国において検討し、考えていただきたい」と強調。



暫定税率が廃止された場合には、新潟県で123億円の減収になるとする政府の試算が明らかになっている。花角知事は8月6日の会見でも、改めて国に対応策を検討するよう求めた。



「暫定税率が廃止されること、そのこと自体は地方に住む人間にとっては、東京などと違って完全な車社会ですので、恩恵のある話だと思っているのですが、1兆円近い税収が、地方の行政に使われているものですので、ここをどういった形で埋めていくのか、丸々同じ額を埋めるのかどうか、いずれにしても地方の行政に大きな影響を与えますので、責任をもった議論を進めていただきたい」

加藤勝信財務相は「インフラ整備や維持管理の負担をどうするか、あるいは安定財源の確保をどうするか、諸課題に対して答えを出していく必要があるという状況には変化がないものと承知している」と話している。



人口減少などにより財政状況が厳しさを増す自治体の懸念に対し、どのような対策が講じられるのかも注視していく必要がある。