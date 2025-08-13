Ž¢¼Ò°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ËÇ®¿´¤Ê²ñ¼ÒŽ£¥È¥Ã¥×300
ºòº£¤Ç¤Ï¡¢Í²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤äÅý¹çÊó¹ð½ñ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÇÞÂÎ¤Ç³Æ´ë¶È¤Î¿ÍÅª»ñËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬µºÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Ï¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¡¢¼ÂÁ©¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤Î1¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤â¡ØCSR´ë¶ÈÁíÍ÷¡Ê¸ÛÍÑ¡¦¿Íºà³èÍÑÊÔ¡Ë¡Ù¡ØÆ±¡ÊESGÊÔ¡Ë¡Ù2025Ç¯ÈÇ·ÇºÜ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢¡Ö½¾¶È°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ËÇ®¿´¤Ê²ñ¼Ò¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥×¥é¥Á¥Ê¥¥ã¥ê¥¢¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¤òºîÀ®¤·¤¿¡£ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡ÖÄ¹´üÅª»ëÅÀ¡×¡Ö¼«Î§Åª³Ø¤Ó¡×¡Ö¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤Î3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉ¾²Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì300¼Ò¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¡ØCSR´ë¶ÈÁíÍ÷¡Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡õ½¸·×ÊÔ¡Ë¡Ù2025Ç¯ÈÇ¤Ë¤Ï¡¢500°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ÎÅìµþ³¤¾å¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
1°Ì¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅìµþ³¤¾å¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÁí¹ç¥Ý¥¤¥ó¥È95.6ÅÀ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡£3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤ÇºÇ¹âÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Êý¿Ë¤Ë¡ÖÁ´°÷»²²Ã·¿¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¡Ê¥×¥í¥Ü¥Î¤ò´Þ¤à¡Ë¿ä¿Ê¡×¤ò·Ç¤²¡¢½¾¶È°÷¤¬¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ØÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢µÙ²Ë¤ä¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥®¥Õ¥ÈÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á´¼Ò°÷¤¬±ÜÍ÷²ÄÇ½¤Ê¼ÒÆâ¥¤¥ó¥È¥é¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Æ¼þÃÎ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2°Ì¤ÏNTTÀ¾ÆüËÜ¡Ê95.4ÅÀ¡Ë¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â2Ç¯Ï¢Â³¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¼«Î§Åª³Ø¤Ó¡×¤ÇËþÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¿Íºà¸òÎ®¤ÎÂ¥¿Ê¤ª¤è¤Ó°ÕÍß¤¢¤ë¼Ò°÷¤Ø¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂòµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜÅª¤Ë¡¢NTT¥°¥ë¡¼¥×Á´¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¼ÒÆâ¸øÊçÀ©ÅÙ¤ò¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç»Üºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÈ÷¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÒÆâ¤Î¿·¤·¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¼«¸ÊÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡Ö¼ÒÆâ¥À¥Ö¥ë¥ï¡¼¥¯À©ÅÙ¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀ©ÅÙ¤âÀ°¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ËÜ¶È¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é´õË¾¡ÊÊç½¸¡Ë¤¹¤ë¼ÒÆâ¤ÎÊÌ¶ÈÌ³¤Ø½¾»ö²ÄÇ½¤À¡£
3°Ì¤Ë¤Ï¡¢½»Í§À¸Ì¿ÊÝ¸±¡Ê94.4ÅÀ¡Ë¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê94.4ÅÀ¡Ë¡¢NTT¡Ê94.4ÅÀ¡Ë¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
½»Í§À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ï¡¢Á°²ó10°Ì¤«¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï´õË¾ÉôÌç¤Ø¤ÎÇÛÂ°¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥¥ã¥ê¥¢±¿±ÄÀ©ÅÙ¡×¤òÈ÷¤¨¤ë¡£½¾¶È°÷¼«¿È¤¬¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤ò¿½¹ð¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤ÎÄ©Àï¤ä°ÕÍß¾úÀ®¡¢Å¬ºàÅ¬½ê¤Î¿ÍºàÇÛÃÖ¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÒÆâ¸øÊçÀ©ÅÙ¤âÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾¶È°÷¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤Î¼Â¸½¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè°ìÀ¸Ì¿¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î³Æ¼«¼£ÂÎ¤È¤¬¤ó¤ò´Þ¤à·ò¹¯·¼È¯Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤Ê¤É¤òÄù·ë¤·¡¢¶¦Æ±¤·¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¼«¼Ò¤ÇºîÀ®¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¶µ°é¶µºà¡Ö¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¥²¡¼¥à·¡×¤ÎÌµ½þÄó¶¡¤äÅö³º¥²¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½ÐÁ°¼ø¶È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥×¥í¥Ü¥Î»Ù±ç¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£
NTT¤Ï¡¢½¾¶È°÷¼«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡¢¿·µ¬À¤¬¤¢¤êÀ®Ä¹À¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ö¶È²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö´ë¶ÈÆâ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼À©ÅÙ¡×¤ä¡¢³¤³°´ë¶È¤Ø½¾¶È°÷¤òÇÉ¸¯¤·¡¢Â¾¼Ò¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ë¤è¤ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ä¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡Ö³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹¸¦½¤À©ÅÙ¡×¤Ê¤É¤òÀ°¤¨¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢6°ÌT&D¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê94.0ÅÀ¡Ë¡¢7°Ì¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¡Ê93.6ÅÀ¡Ë¡¢8°Ì¤ÏÆ±Î¨¤ÇÆüËÜÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÈSCSK¡Ê¤¤¤º¤ì¤â93.5ÅÀ¡Ë¡¢10°Ì¤Ë»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ê93.4ÅÀ¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¾å°Ì´ë¶È¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ
¾å°Ì´ë¶È¤ò¾ÜºÙ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤Î¤¦¤Á¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁêÂÐÅª¤Ë¹â¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë»ëÅÀ¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤º¤ì¤Î´ë¶È¤â½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë°ÕÍßÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½¾¶È°÷¤Î¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥¥ã¥ê¥¢¡×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤È´ë¶È¤¬¸ß¤¤¤ËÀ®Ä¹¤·¤¢¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬´ÎÍ×¤À¡£
É¾²Á»ØÉ¸
¢£Ä¹´üÅª»ëÅÀ
¿·Â´Æþ¼Ò¼Ô¤Î3Ç¯¸åÄêÃåÅÙ¡Ê5¡Ë¡¢Å¾¿¦Âà¿¦¼Ô¤ÎºÆ¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¡¦¼ÂÀÓ¡Ê2¡Ë¡¢Àµ¼Ò°÷¤ÎÄêÇ¯À©ÅÙ¡¦ÄêÇ¯Ç¯Îð¡Ê5¡Ë¡¢65ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¸ÛÍÑ¡Ê2¡Ë¡¢Ìò¿¦ÄêÇ¯À©ÅÙ¡Ê4¡Ë¡¢ÄêÇ¯¸å¤Î½¢¶Èµ¡²ñ³ÎÊÝ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ê6¡Ë¡¢Ê£Àþ·¿¿Í»öÀ©ÅÙ¡Ê5¡Ë¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¡Ê3¡Ë¡¢¿Í¸¢¥Ç¥å¡¼¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ê2¡Ë¡¢¿Í¸¢Âº½ÅÅù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ê2¡Ë¡¢°é»ùµÙ¶È¼èÆÀ¼Ô¡Ê2¡Ë¡¢ÃËÀ¤Î°é»ùµÙ¶È¼èÆÀ¼Ô¡¦¼èÆÀÎ¨¡Ê6¡Ë¡¢°é»ùµÙ¶ÈÉü¿¦Î¨¡ÊºÇ¿·Ç¯ÅÙ¡Ë¡Ê2¡Ë¡¢²ð¸îµÙ¶È¼èÆÀ¼Ô¡Ê3¡Ë¡¢3ºÐ¡Á½¢³ØÁ°¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä½¾¶È°÷ÍøÍÑ²ÄÇ½À©ÅÙ¡Ê3¡Ë¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÎ¾Î©»Ù±çÀ©ÅÙ¡Ê2¡Ë¡¢Ç¯´ÖÁíÏ«Æ¯»þ´Ö¤Î³«¼¨¡Ê2¡Ë¡¢»Ä¶È»þ´Ö¡¦»Ä¶È¼êÅö¡Ê3¡Ë¡¢30ºÐÊ¿¶ÑÄÂ¶â¡Ê3¡Ë¡¢ÍµëµÙ²Ë¼èÆÀÎ¨¡ÊºÇ¿·Ç¯ÅÙ¡Ë¡Ê6¡Ë¡¢¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤Î½ÀÆð²½¤Ë´Ø¤¹¤ë½ôÀ©ÅÙ¡Ê5¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ÎÆ³Æþ¡Ê5¡Ë¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ê2¡Ë¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ê5¡Ë¡¢ÆâÉôÄÌÊóÁë¸ý¡Ê¼ÒÆâ¡¦¼Ò³°¡ËÀßÃÖ¡Ê3¡Ë¡¢ÆâÉôÄÌÊó¼Ô¤Î¸¢ÍøÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬ÄêÀ©Äê¡Ê3¡Ë
¢£¼«Î§Åª³Ø¤Ó
ÈóÀµµ¬¤«¤éÀµ¼Ò°÷¤Ø¤ÎºÇ¶á¤ÎÅÐÍÑ»öÎã¡Ê2¡Ë¡¢½¾¶È°÷¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤Î¸ø³«¡Ê2¡Ë¡¢Ç½ÎÏ¡¦É¾²Á·ë²Ì¤ÎËÜ¿Í¤Ø¤Î¸ø³«¡Ê2¡Ë¡¢½¾¶È°÷¤ÎÉ¾²Á¹àÌÜ¡Ê4¡Ë¡¢½¾¶È°÷1¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÇ¯´Ö¶µ°é¸¦½¤ÈñÍÑ¡ÊÄ¾¶áÇ¯ÅÙ¡Ë¡Ê5¡Ë¡¢½¾¶È°÷1¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÇ¯´Ö¶µ°é¸¦½¤»þ´Ö¡ÊÄ¾¶áÇ¯ÅÙ¡Ë¡Ê4¡Ë¡¢¸¦½¤¤Î¼«Í³ÁªÂò¡Ê5¡Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥Þ¥Ã¥×¤ÎÄó¼¨¡Ê2¡Ë¡¢Éô½ðÊÌÉ¬Í×¥¹¥¥ë¤Î³«¼¨¡Ê3¡Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¸¦½¤¤Î¼Â»Ü¡Ê4¡Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÁêÃÌ¤Î¼Â»Ü¡Ê6¡Ë¡¢¿·¶ÈÌ³¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸»Ù±çÀ©ÅÙ¡Ê5¡Ë¡¢Éû¶È¡¦·ó¶ÈÀ©ÅÙ¡Ê5¡Ë¡¢¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¸þ¾å¤Ø¤Î½ôÀ©ÅÙ¡Ê5¡Ë
¢£¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥
NPO¡¦NGOÅù¤È¤ÎÏ¢·È¡Ê4¡Ë¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢»²²Ã¡¦µÙ²Ë¡Ê4¡Ë¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢µÙ¿¦¡¦ÀÄÇ¯³¤³°¶¨ÎÏÂâ»²²Ã¡Ê4¡Ë¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥®¥Õ¥È¡Ê3¡Ë¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë·Ð±ÄÍýÇ°¡Ê2¡Ë¡¢CSR³èÆ°¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÀßÄê¡Ê3¡Ë¡¢SDGs¤ÎÌÜÉ¸¤Ø¤Î°Õ¼±¡Ê2¡Ë¡¢SDGs17¤ÎÌÜÉ¸ÂÐ±þ¾õ¶·¡Ê2¡Ë¡¢SDGs¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®´ð½à¡Ê2¡Ë¡¢CSV¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ê2¡Ë¡¢½¾¶È°÷¤¬¹Ô¤¦¥×¥í¥Ü¥Î³èÆ°¤Ø¤Î»Ù±ç¡Ê5¡Ë¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ä¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Î¼ÂÁ©¡Ê4¡Ë¡¢½¾¶È°÷¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡Ê4¡Ë¡¢³¤³°¤Ç¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î³èÆ°Åù¡Ê2¡Ë¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ»²²Ã³èÆ°¼ÂÀÓ¡Ê2¡Ë¡¢¶µ°é¡¦³Ø½Ñ»Ù±ç³èÆ°¼ÂÀÓ¡Ê2¡Ë¡¢Ê¸²½¡¦·Ý½Ñ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä³èÆ°¼ÂÀÓ¡Ê2¡Ë¡¢¹ñºÝ¸òÎ®³èÆ°¼ÂÀÓ¡Ê2¡Ë
Åìµþ³¤¾å¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿NTTÀ¾ÆüËÜ¡¿½»Í§À¸Ì¿ÊÝ¸±¡¿Âè°ìÀ¸Ì¿¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿NTT¡¿T¡õD¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¡¿ÆüËÜÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡¿SCSK¡¿»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¿»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¿NTT¥É¥³¥â¡¿NTT¥¢¡¼¥Ð¥ó¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿MS¡õAD¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¥¢¥¤¥·¥ó¡¿NTT¥Ç¡¼¥¿¥°¥ë¡¼¥×¡¿NTTÅìÆüËÜ¡¿¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡¿TIS¡¿¥Ç¥ó¥½¡¼¡¿NEC¡¿BIPROGY¡¿¥¯¥Ü¥¿¡¿´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡¿¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¡¿¥¢¥³¥à¡¿½»Í§¾¦»ö¡¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¿ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿JT¡¿¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿ÀÑ¿å²½³Ø¹©¶È¡¿ÌÀ¼£¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿IDEC¡¿¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¡¿¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¡¿ÌîÂ¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¥»¥¤¥³¡¼¥¨¥×¥½¥ó¡¿ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¡¿SOMPO¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿Åì¥ì¡¿ÉÙ»ÎÄÌ¡¿ÃæÉôÅÅÎÏ¡¿ÂçÏÂ¾Ú·ô¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¡¿ÆüËÜÀ½»æ¡¿ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È¡¿»°É©¾¦»ö¡¿Âçºå¥¬¥¹¡¿¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿»°É©¥±¥ß¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¿¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô¡¿¥ª¥à¥í¥ó¡¿ÂçÆüËÜ°õºþ¡¿¥¥ä¥Î¥ó¡¿NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¿¥Ñ¥½¥Ê¥°¥ë¡¼¥×¡¿»°°æÊª»º¡¿¥¢¥º¥Ó¥ë¡¿¼¯Åç¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡¿¥¯¥é¥ì¡¿°ËÆ£Ãé¾¦»ö¡¿ËÅÄÄÌ¾¦¡¿KDDI¡¿ÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¡¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¿½»Í§¶âÂ°¹Û»³¡¿ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¡¿TOTO¡¿¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô¡¿À¶¿å·úÀß¡¿¥Ë¥³¥ó¡¿¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿½Ð¸÷¶½»º¡¿J.¥Õ¥í¥ó¥È ¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¶å½£ÅÅÎÏ¡¿ÆüËÜÍ¹À¯¡¿INPEX¡¿¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¿¿¹±ÊÀ½²Û¡¿¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¿SCREEN¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿Âè°ì»°¶¦¡¿¥ê¥³¡¼¥ê¡¼¥¹¡¿ÆüÅìÅÅ¹©¡¿²¦»Ò¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¥ì¥ó¥´¡¼¡¿¥¨¡¼¥¶¥¤¡¿DMG¿¹Àºµ¡¡¿¥Ñ¡¼¥½¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿±Á¸¶¡¿°ðÈª»º¶È¡¿Â¼ÅÄÀ½ºî½ê¡¿ÅìËÌÅÅÎÏ¡¿ÉÙ»Î¥½¥Õ¥È¡¿¹¾ºê¥°¥ê¥³¡¿Ãæ³°À½Ìô¡¿ANA¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿»°É©ÅÅµ¡¡¿°ËÆ£Ãé¥Æ¥¯¥Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¿TOPPAN¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¥À¥¤¥À¥ó¡¿¥È¥¯¥ä¥Þ¡¿¥³¥à¥·¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¥é¥¤¥ª¥ó¡¿¥«¥ë¥Ó¡¼¡¿IHI¡¿ÆüÎ©¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¿¥³¥ó¥³¥ë¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¿Äë¿Í¡¿ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿ÆüÎ©À½ºî½ê¡¿¥ß¥é¥¤¥È¡¦¥ï¥ó¡¿¤ê¤½¤Ê¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¥Ù¥Í¥Ã¥»¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿Ä«ÆüÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡¿ËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¡¿ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»¡¿¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡¿¸ÞÍÎ·úÀß¡¿´Ý°æ¥°¥ë¡¼¥×¡¿NEC¥Í¥Ã¥Ä¥¨¥¹¥¢¥¤¡¿¾®ÌîÌôÉÊ¹©¶È¡¿ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¥Æ¥ë¥â¡¿»ñÀ¸Æ²¡¿ÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È¡¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿ÆüËÜ¹Ò¶õ¡¿ËÅÄ¹çÀ®¡¿¥í¡¼¥à¡¿¸Å²ÏÅÅµ¤¹©¶È¡¿¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¥Ö¥é¥¶¡¼¹©¶È¡¿ÆüÎ©¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¿ÆüËÜÀº¹©¡¿JVC¥±¥ó¥¦¥Ã¥É¡¿¥ª¥«¥à¥é¡¿°°²½À®¡¿·§Ã«ÁÈ¡¿¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é ¥Ü¥È¥é¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿H.U.¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿ÅçÄÅÀ½ºî½ê¡¿J¡ÝPOWER¡¿¥³¥¹¥â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¥È¡¼¥è¡¼¥«¥Í¥Ä¡¿ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹¡¿ÂçÀ®·úÀß¡¿»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¡¿ÂçÄÍ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿»°É©Áí¹ç¸¦µæ½ê¡¿¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¡¿AGC¡¿¥¤¥ª¥ó¥Ç¥£¥é¥¤¥È¡¿½»Í§²½³Ø¡¿»°µ¡¹©¶È¡¿»°É©ÃÏ½ê¡¿»³±¢¹çÆ±¶ä¹Ô¡¿¥¤¥ª¥ó¡¿ÌÀÅÅ¼Ë¡¿ÁÐÆü¡¿ÅìµÞ¡¿²Ö²¦¡¿Åìµþ¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡¿ºåµÞºå¿À¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿Æü»º²½³Ø¡¿»°°æ²½³Ø¡¿¥Ô¥¸¥ç¥ó¡¿ÂçÄÍ¾¦²ñ¡¿¥¤¥È¡¼¥¡¿¥¥ä¥Î¥ó¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿ÆüËÜ¿¨ÇÞ¡¿ÅìÍÎËÂ¡¿´Ý¹È¡¿Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡¿ÉçÍÖÁí¹ç¥ê¡¼¥¹¡¿Åìµþ¥¬¥¹¡¿ÅÅÄÌ¥°¥ë¡¼¥×¡¿µþ¥»¥é¡¿¤¹¤«¤¤¤é¡¼¤¯¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¥æ¥Ë¡¦¥Á¥ã¡¼¥à¡¿¿®±Û²½³Ø¹©¶È¡¿½»Í§ÅÅµ¤¹©¶È¡¿¥¯¥ì¥Ç¥£¥»¥¾¥ó¡¿¥ä¥Þ¥Ï¡¿²¬Ã«¹Ýµ¡¡¿¥¿¥à¥éÀ½ºî½ê¡¿»°É©¥¬¥¹²½³Ø¡¿¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡¿JSR¡¿ÆüËÜÍ¹Á¥¡¿¥á¥¿¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡¿¥¥Ã¥Ä¡¿¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼ÅÅµ¡¡¿Åì¥½¡¼¡¿¥¢¥¹¥Æ¥é¥¹À½Ìô¡¿¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó¡¿¥È¥é¥¹¥³Ãæ»³¡¿½»Í§¥Ù¡¼¥¯¥é¥¤¥È¡¿Åì³¤Íý²½¡¿°ÂÀîÅÅµ¡¡¿¥Ù¥ë¥·¥¹¥Æ¥à24¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¿·ÆüËÜ¶õÄ´¡¿KIMOTO¡¿ÆüËÜ¥ª¥é¥¯¥ë¡¿¥µ¥ó¥±¥óÅÅµ¤¡¿ID¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¾¦Á¥»°°æ¡¿¥µ¥ó¥²¥Ä¡¿artience¡¿¥À¥¤¥»¥ë¡¿ÂçÅì·úÂ÷¡¿»°É©½Å¹©¶È¡¿Åì³¤Åìµþ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¥Ý¡¼¥é¡¦¥ª¥ë¥Ó¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¥¦¥·¥ªÅÅµ¡¡¿¥À¥¤¥Õ¥¯¡¿¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¥Ç¥£¥Ã¥×¡¿ÆüËÜ¸÷ÅÅ¡¿郄Åç²°¡¿Æü¿·ÅÅµ¡¡¿È¬½½Æó¶ä¹Ô¡¿»°°æÉÔÆ°»º¡¿¥°¥ó¥¼¡¿ËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ¡¿µþ²¦ÅÅÅ´¡¿½»Í§½Åµ¡³£¹©¶È¡¿¥ï¥³¡¼¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿»°°æ¶âÂ°¡¿ÉÙ»ÎÅÅµ¡¡¿NEC¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡¿Á°ÅÄÀ½ºî½ê¡¿YKK AP¡¿Ä¹Ã«¹©¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¿¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿»³¶å¡¿ÇîÊóÆ²DY¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¥Õ¥¸¥¯¥é¡¿¥³¥Ê¥ß¥°¥ë¡¼¥×¡¿ËÙ¾ìÀ½ºî½ê¡¿»°É©HC¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¿°ËÆ£±à¡¿ALSOK¡¿Ãæ¹ñÅÅÎÏ¡¿¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¡¿ÆüËÜÀ½Å´¡¿¹ÓÀî²½³Ø¹©¶È¡¿¥«¥´¥á¡¿ÆüÅ´¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¿ÅìµþÅÅÎÏ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¼¢²ì¶ä¹Ô¡¿UACJ¡¿¥í¥Ã¥Æ¡¿¥³¥¯¥è¡¿¥Ç¥¯¥»¥ê¥¢¥ë¥º¡¿À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»¡¿¥Ë¥Ã¥¹¥¤¡¿¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¡¿²£²ÏÅÅµ¡¡¿¿¹±ÊÆý¶È¡¿ËÌ±Û¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¿¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¡¿¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¡¿ÃÝÃæ¹©Ì³Å¹¡¿ÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¥°¥ë¡¼¥×¡¿ÅìÐ³¹çÀ®¡¿¸ÍÅÄ·úÀß¡¿¥À¥¹¥¥ó¡¿¥Þ¥Ö¥Á¥â¡¼¥¿¡¼¡¿»°°æ½»Í§·úÀß¡¿Åì¼Ç¡¿¥¨¥¯¥»¥Ç¥£¡¿¥¨¥Õ¥Ô¥³¡¿¿·ÅÅ¸µ¹©¶È¡¿¥Þ¥ë¥Ï¥Ë¥Á¥í¡¿½»Í§¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¿»²Å·À½Ìô¡¿¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥º¡¿¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¿¥·¥Ê¥Í¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿²£ÉÍ¥´¥à¡¿¤¢¤¹¤«À½Ìô¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¥³¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¿¥¢¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¹âº½Ç®³Ø¹©¶È¡¿¥¸¡¼¥¨¥¹¡¦¥æ¥¢¥µ ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¿TDK¡¿¥µ¥ï¥¤¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿JBCC¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿ÆüËÜ¿·Ìô¡¿¥¨¥¤¥Á¡¦¥Ä¡¼¡¦¥ª¡¼ ¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¥ä¥¯¥ë¥ÈËÜ¼Ò¡¿¥¡¼¥¦¥§¥¢¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¿»°±Û°ËÀªÃ°¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡¿ÉÔÆóÀ½Ìý¡¿¥»¥ó¥³¡¼¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
