◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人５―０中日（１２日・東京ドーム）

技ありの一打で同期のプロ２勝目を決定づけた。４―０の７回１死一、三塁。泉口友汰内野手（２６）が中日の３番手左腕・吉田の真ん中低めに落ちる１３２キロのフォークを拾うように捉えた。打球は中堅を守る岡林の手前で弾む貴重なタイムリー。今季１０１本目の安打で、３回に４点を奪って以来、欲しかった追加点を生み出した。

先発の森田は３学年先輩ながら同じ２３年ドラフト組。プロ初先発となった６日のヤクルト戦（東京Ｄ）でも適時打をマークした。初回には１死満塁のピンチを迎えたが「勝つことだけを考えて普段通り」と併殺を冷静に完成させた。打って守って必死に腕を振る左腕の背中を押した。

開幕は森田とともに２軍で迎えた。同時出場こそなかったがともにファームでチャンスを待ち続けた。自身は４月４日に一足先に１軍に昇格しアピールを続けて定位置を奪った。「まさかここまで出続けることになるとは、全く想像していませんでした」と本音を語った。

自身にとっても節目の試合になった。５回の第３打席では大野から左前打を放ち、プロ２年目で初の１００安打を達成。「１００安打を目標にしてたわけではないので」と控えめに振り返ったが「積み重ねがこの数字だと思う。まだシーズンが続いていくので、頑張っていきたい」と通過点を強調した。

その安打数はチームトップ。「若い選手が多く出ている。しっかりチームの底上げじゃないですけど、けがしている選手たちが帰ってくるまで、しっかり勝てるように貢献したい」。２年目ながらすでに中心選手の風格が漂っている。（臼井 恭香）