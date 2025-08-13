「あれ…思い出せない…」他人の記憶を操る少女の葛藤と、成長の読了感がすごい！｢もっと読みたい｣の声が殺到【作者に訊いた】
【漫画】本編を読む
「戯脳(ギノウ)」――それは他人の脳をいじる能力のことをいう。この漫画の主人公・八雲も戯脳が使える女子中学生だ。八雲は、戯脳児救済活動を行う児童保護施設「おこさま園」で育てられた。救済活動の使命は、「突然戯脳を使えるようになった子がそのせいでつらい思いをしないようにすること」。ある日、「おこさま園」のボスである“大お母ちゃま”から電話が入り、八雲はついに初任務を任せられる！
■ 自分の記憶まで消しちゃうことがあるなんて…悲しい過去を持つ少女の切なくも温かい物語
本作「トリックオブメモリー」の主人公、八雲は他人の脳をいじる能力「戯脳(ぎのう)」を持つ少女だ。特に記憶を消す力があり、そのためかつて親に忘れられてしまい、食事にも困った過去がある。この経験から、食べることが大好きな子に育ったという。自分自身にも戯脳を使うことがあり、その影響で記憶が断片的に飛んでしまうため、「どこかおバカさんなところがある」と作者の乃さんは語る。
彼女が着ているセーラー服は皐月母さんからのお下がりで、スカート丈が長めだ。｢皐月母さんは昔、少しヤンチャだったのかもしれない｣と話す乃さん。物語の舞台となる「おこさま園」のトップ、大お母ちゃまは戯脳児救済活動のドンで、彼女自身も何らかの戯脳能力を持っているはずだが、詳細はまだ決まっていないそうだ。
乃さんは「ゆあちゃんが使っている髪の毛を束ねるゴムに注目してほしい」と語る。ゴムに付いている「かたまろまゆのハチ」というキャラクターは、乃さんの愛猫ハチさんがモデルになっているそうだ。このハチは「トリックオブメモリー」だけでなく、ほかの漫画作品にも登場しているそうなので、ぜひ探してみてほしい。
乃さんは今後の展開について、「物語は脳内で完結しているので、登場人物たちのためにも形にしてあげたい」と意欲を見せる。読者からシリーズ化や続編を望む声も多く、満足感が高いと評判の本作「トリックオブメモリー」。ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：乃(@no_2n2ru10)