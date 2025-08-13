◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人５―０中日（１２日・東京ドーム）

追い込まれてから指２本分短く持ったバットをコンパクトに振り抜いた。それでも巨人・岸田行倫捕手（２８）の打球は、スタンドへ一直線に伸びていった。２点リードの３回２死二塁、フルカウントから６球目の内角１４３キロ直球を左翼席中段へ。キャベッジが適時二塁打を放った直後の一発に「前でキャビーが打ってくれたんで、少し楽に入れた。１球で仕留められて良かった」。８年目でキャリアハイとなる５号２ラン。試合の主導権をぐっとたぐり寄せた。

“巨人一”の勝負強さだ。これで得点圏打率３割５分７厘（４２打数１５安打）はチームトップ。スタメンマスクの際は、１１戦連続で５番起用が続いている。阿部監督は「だからこそ５番に入れてますし、ずっといい働きしてくれてるんでね」とたたえた。

同学年左腕を再び、力強く援護した。森田がプロ初先発した６日のヤクルト戦（東京Ｄ）は２回に中前安打を放って決勝のホームを踏み、好リードでも初勝利をアシスト。昨年２月の春季キャンプ以来となるバッテリーで、「めっちゃよくなってるな」と感じ取った成長を言葉で伝えた。１４年夏のＵ１８アジア選手権でバッテリーを組み、期間中は３人部屋のルームメート。気心知れた間柄だ。

今年２月にはキャンプ地の宮崎で船迫、岡本、泉、マルティネスと「９６年会」を開催。海鮮居酒屋で野球談議に花を咲かせた。「何しゃべってるか分かんない」と“不思議キャラ”の一面を明かしつつ「絶対に抑えてやろうという気持ちはしっかり前面に出してきてる。ピッチャーらしいです」。投手としては揺るがぬ信頼を寄せている。

これで、本塁打を放てば５戦全勝となった。「長く持ったから飛ぶとか、短くなったら飛ばないという感覚はないです。ホームランバッターじゃないので満足せず、しっかりやっていきたい」。開幕時の“控え捕手”という立場から中軸に定着。森田と同じく遅咲きの２８歳は、謙虚に前へ進んでいく。（内田 拓希）

◆高木豊氏ＰОｉｎｔ 岸田のホームランは完璧だったね。大野の性格や、配球も読み切ってバットを振ったように見えた。狙ったボールに対して、思い切りよく振れるセンス。あの内角の球をスタンド中段まで運ぶんだから、たいしたものだよ。そして非常に大きな２点だった。守備では、森田をうまくリードしていた。制球力で勝負できる投手ではない、腕を振ってなんぼの投手。気持ちを引き出していたし、腕の振らせ方もうまかった。（スポーツ報知評論家）